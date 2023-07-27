Велика механізована операція: Україна розраховує на прорив, але ще багато роботи, — ЗМІ

За даними журналістів, залишається незрозумілим, чи залучила Україна вже свої основні наступальні сили в контрнаступі. А основна частина російських військ буде зосереджена на північній ділянці.

За деякими даними, ЗСУ провели велику механізовану операцію і прорвали частину заздалегідь підготовленої російської оборони на схід від Запоріжжя. Основні події розгортаються в районі населеного пункту Роботино, розташованого на південний схід від Оріхова. Про це розповів британський військовий дослідник Шон Белл, повідомляє Sky News.

Встановити, що насправді відбувається, складно, оскільки Україна зазвичай не коментує перебіг операцій, а представники російської сторони часто перебільшують чисельність сил, що наступають, щоб підкреслити свої успіхи у відбитті контрнаступу ЗСУ.

За інформацією російських джерел, три батальйони українських солдатів провели "масований штурм" російської лінії оборони, в якому було залучено понад 80 бронемашин.

Наявні дані вказують на те, що Сили оборони України прорвали першу лінію позицій РФ: є кадри бронетранспортера Bradley і танка Т-72 за 2,5 км на південь від російських позицій.

Залишається незрозумілим, чи пустити в дію Україна свої основні наступальні підрозділи.

Найімовірніше, основна частина російських сил буде зосереджена на північній ділянці, а Україна прагнутиме швидко розвинути будь-який досягнутий успіх.

Водночас Азовське море розташоване приблизно за 100 км від згаданого району, тож попереду ще довгий шлях, щоб зрештою перерізати російський сухопутний міст між Кримом і Донбасом.

Нагадаємо, що напередодні, 26 липня, ЗМІ повідомляли, що Сили оборони "домоглися дуже хороших результатів".

Також повідомлялося, ЗМІ виділили три основні причини, що пояснюють, чому ЗСУ отримали новий імпульс у контрнаступі.