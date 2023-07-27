За безцінь: родина львівського військкома Дубового заволоділа віллою з басейном (фото)

Згідно з даними росзлідувачів, сімейство львівського військкома Андрія Дубового різними способами заволоділо шістьма земельними ділянками, при чому за усі — не сплатило ні гривні.

Сім'ї керівника Львівського регіонального ТЦК та СП Андрія Дубового вдалось заволодіти будинком у передмісті Львова — у Брюховичах: будинок їм подарувала "майже родичка". Серед іншого надбаного майна є кілька земельних ділянок, квартира та автомобілі. Про власність львівського військкома розповіли в антикорупційному центрі NGL.media.

Розслідувачі антикорупційного центру зазначили, що більшість інформації отримали, використовуючи відкриті дані, оскільки реєстр електронних декларацій закрили на період воєнного стану. Також послуговувались власними джерелами, від яких отримали приватні документи.

Зокрема, центр побачив договір дарування на будинок, розташований за адресою м. Львів-Брюховичі, вул.Очеретяна, 9. Будинок — у північному передмісті обласного центру.

Будинок у Львові сина військкома Дубового

Будинок дарувався сину львівського військкома Владиславу Дубовому. Житлова площа споруди, яка перебуває у стані ремонту, складає 640 кв. м (оціночна вартість — 518 тис. грн). Також він став власником земельної ділянки площею 0,09 га (оціночна вартість 357,5 тис. грн).

Сумарна вартість дарунка — 876 тис. грн, підрахували розслідувачі. Дата дарування — 29 червня 2022 року.

Будинок у Львові - у момент торгів на аукціоні

Будинок за вказаною адресою відшукався на аукціоні з продажу арештованого майна СЕТАМ — там його придбав покупець за ціною 1,4 млн грн. При цьому в описі лоту вказано: хоч споруда недобудована, але має басейн.

Будинок у Львові - з басейном

Розслідувачі з'ясували, хто був дарувальником — 37-річна Альбіна Савчук: антикорупційний центр знайомий з нею, оскільки вона орендувала водойму у Брюховичах, а потім збудувала там готель.

Жінка не є родичкою сімейства військкома Андрія Дубового. Хоча син — новий власник будинку — пояснив, що Альбіна — "добра знайома і майже родичка".

Антикорупційний центр перелічив, яким ще майном володіє сім'я начальника Львівського ТЦК:

земельна ділянка площею 12 соток біля містечка Городок — виділена місцевою владою (власник — син Всеволод); земельна ділянка 0,0279 га та будинок 48,3 кв. м — дарунок бабусі (власник військком); земельна ділянка площею 0.2 га — дарунок від громадянки Наталі Побігушко, яка її купила за кілька днів до дарування; земельна ділянка 0,07 га — згідно з наказом "Держгеокадастру" (власник — військком); земельна ділянка 0,1 га — також згідно з рішенням "Держгеокадастру" (власник — дружина Алла); квартира у Львові площею 76 кв. м — власність сім'ї; автомобіль AUDI A4 (2006 р.в.) — власність військкома, якою він заволодів у травні 2023 року; автомобіль Volkswagen Touran (2007 р.в.) — власність сина Всеволода; автомобіль ВАЗ-2121 (1983 р.в.) — власність сина; автомобіль Peugeot 207 (2007 р.в.) — власність дружини.

Зазначимо, днями президент України Володимир Зеленський заявив, що звертатиме особливу увагу на поведінку начальників військкоматів. При цьому назвав емоцію, яку він відчуває, думаючи про тих, хто наживається під час війни: ця емоція — лють.

Правоохоронні органи 24 липня затримали колишнього Одеського військкома Євгена Борисова: його арештували з заставою 150 млн грн.

Нагадуємо, у Міністерстві оборони заявили, що почали масові перевірки начальників ТЦК та СП. Перші перевірки привезли до вручення 20 підозр, повідомили у відомстві.

Тим часом на Донеччині викрили махінацію військкома та поліцейського: допомогли знятись з військового обліку трьом чоловікам, отримавши за цю "послугу" більш ніж 50 тис. грн.