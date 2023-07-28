В обхід санкцій: Китай може передавати Росії військові технології, — розвідка США

В американській розвідці вважають, що після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, Китай став ще більш важливим партнером Росії, що позначилося на взаємодії країн, зокрема у військовій галузі.

Китай допомагає Росії обходити західні санкції та, ймовірно, надає військові технології, які використовують у збройному конфлікті проти України. Про це йдеться у звіті Офісу директора національної розвідки (ODNI), опублікованому Комітетом з розвідки Палати представників Конгресу США.

"КНР надає деякі технології подвійного призначення, які військові Москви використовують для продовження війни в Україні, попри міжнародні санкції та експортний контроль", — ідеться в повідомленні ODNI.

У США вивчили митні дані та дійшли висновку, що державні оборонні компанії КНР надсилають російським державним оборонним компаніям, які перебувають під санкціями, навігаційне обладнання, антирадарні технології та деталі для винищувачів

У звіті також ідеться, що Китай став "ще більш важливим партнером" Росії після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну в лютому 2022 року. Розрахунки за торгівлю здійснюються в китайській валюті юань, Пекін збільшив імпорт енергоносіїв із Росії, а також обидві країни розширили використання внутрішніх платіжних систем у фінансових установах.

У доповіді додають, що в американської розвідки бракує достатньої інформації, щоб оцінити, чи навмисно Китай перешкоджає перевіркам США щодо того, яке призначення мають товари, що експортуються в Росію.

Нагадаємо, 24 липня видання Politico повідомляло, що Китай таємно оснащує російську армію захисним спорядженням для військових, істотно впливаючи на повномасштабне вторгнення в Україну. Журналісти вивчили митні записи двох країн і дійшли висновку, що експорт військового обладнання з Пекіна до Москви зріс. Йшлося про постачання росіянам сотень тисяч бронежилетів і касок китайського виробництва фірми Shanghai H Win. А також дронів для наведення артилерійського вогню або скидання гранат і тепловізійних оптичних прицілів.

Фокус також писав 21 липня, що у Франції знають про китайські постачання військового обладнання у РФ, маючи на увазі нелетальну допомогу.