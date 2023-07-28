Вам тут не раді: "злі мавки" тероризують росіян на окупованих територіях, — DW (фото)

У південних регіонах України, які перебувають під окупацією Росії, активно діє жіноче підпілля, яке перешкоджає російській пропаганді та займається збором інформації про позиції ЗС РФ.

На територіях на півдні України, які зазнали окупації армією РФ, існує активний жіночий рух опору, відомий як "Злі Мавки". Ці жінки рішуче нагадують російським військовим про те, що їхня присутність на українській землі не викликає радості та злагоди серед місцевого населення. Про цей рух розповідає у своєму матеріалі DW.

Як відомо, жіночий рух опору "Злі Мавки" було засновано трьома подругами з окупованого Мелітополя. Ідея створення цієї організації виникла в засновниць під час неформальних зустрічей на кухні.

"Наближався час восьмого березня, і ми розуміли, що напевно будуть акції від окупантів, коли бабусям біля магазинів дарують самотню квітку. Ми вирішили показати їм, що вони нас не куплять квітами, що ми знаємо, чого хочемо, а саме — повернення України", — зазначає вона.

На противагу "орк*м", дівчата обрали для себе образ "мавок".

Видання повідомляє, що одна з трьох подруг, які заснували жіночий рух опору "Злі Мавки", виявилася художницею і взялася за творчий проєкт. Вона створила листівки з яскравим зображенням дівчини, яка символічно б'є букетом російського військового, а поруч із ними на листівці присутній напис: "Не хочу квітів, хочу мою Україну". Цей мистецький шедевр став вираженням сміливого та яскравого протесту проти окупації та втрати свободи.

Графіті "Злих мавок"

Графіті "Злих мавок"

Що роблять "мавки"

Як повідомляє одна з активісток із Сімферополя, вона приєдналася до руху опору через Telegram-бот. Її першим завданням було збирати інформацію. Згодом її попросили розклеювати листівки із зображеннями мавок або створювати графіті з синьо-жовтими прапорами та проукраїнськими написами.

Уточнюється, що зазвичай результати діяльності активістки фотографують або записують на відео. Після цього засновники руху публікують отримані матеріали в Telegram-каналі під назвою "Злая мавка". На цей момент, у липні 2023 року, кількість підписників у цьому каналі становить майже шість із половиною тисячі.

Ще один різновид контенту — спалювати російську символіку і знімати це на відео або фотографувати.

Скільки "злих мавок" на окупованих територіях

За словами однієї із засновниць руху, він зібрав понад сотню активних учасниць із різних тимчасово окупованих міст. Вона також згадує про ще сотні жінок і дівчат, які приєднуються до руху на непостійній основі. Ці жінки та дівчата інформують про різні події, що відбуваються на окупованих територіях.

Одна з функцій "мавок" охоплює повідомлення про наявність блокпостів, де російські збройні сили здійснюють перевірки та обшуки, про розташування російських військових у будівлях, які використовують місцеве населення як прикриття, а також про госпіталі, які працюють виключно на потреби окупаційних військ.

Мета руху опору, за словами однієї зі співзасновниць — не дати окупантам забути, що в Україні їм не раді. Крім того, "мавки" стверджують, що діють на противагу засиллю російської пропаганди на тимчасово окупованих територіях.

Нагадаємо, що в окупованому Криму партизани пошкодили залізничні колії в Кіровському районі, ускладнивши логістику ворогу.

Раніше повідомлялося, що в ГУР Міноборони порадили жителям тимчасово окупованого Криму триматися подалі від військових об'єктів та окупаційних адміністрацій.