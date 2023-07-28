Для захисту усієї України потрібно 10-12 систем Patriot, – Подоляк

Радник керівника Офісу президента України наголосив на тому, що ЗРК Patriot здатні збивати російські ракети останнього покоління, такі як "Кинджал" та "Онікс".

Україні потрібно 10-12 систем Patriot або подібних, щоб мати можливість захистити всю територію держави. В інтерв’ю The Guardian Михайло Подоляк, радник керівника Офісу президента, повідомив подробиці.

Він назвав тактику Росії цілком зрозумілою, адже окупанти використовують масово безпілотники, щоб перевантажити нашу систему ППО. Паралельно вони мають можливість доволі часто використовувати балістичні ракети для атак на інфраструктуру.

Подоляк наголосив на тому, що наразі не вистачає сучасних зенітних комплексів, таких як Patriot. Саме вони здатні збивати російські ракети останнього покоління, такі як "Кинджал" та "Онікс".

"Через дефіцит цих систем ми не можемо захистити всі частини країни", – пояснив він.

Радник керівника Офісу президента додав, що нещодавні удари по Одесі показали, що питання посилення систем протиповітряної оборони є нагальним та правильним й з економічної та моральної точок зору. На його думку, ракетні удари по українських містах мають на меті змусити союзників України подумати про те, щоб схилити Київ до початку перемовин.

"Ми пояснюємо це нашим партнерам, але швидкість ухвалення рішень не така висока, як хотілося б", – пояснив він.

У контексті постачання зброї також важливо створити центр модернізації. На його думку, союзники могли б ухвалювати рішення, які допоможуть посилити ППО України.

Нагадаємо, в Міністерстві оборони США повідомили вміст другого поспіль пакету військової допомоги, яку отримає Україна. У переліку, опублікованому оборонним відомством США, ракети для ППО, високоточні снаряди для HIMARS, а також БК для артилерії та мінометів: усе — готове для відправки в Україну.