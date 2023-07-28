Українці впевнені у перемозі і не готові йти на компроміси з Москвою, — соцопитування

Загалом українці демонструють високу віру у перемогу: 77% повністю впевнені у ній, 16% — скоріше вірять у поразку РФ.

Всеукраїнська громадська організація "ОПОРА" 27 липня опублікувала результати соціологічного опитування Міжнародного центру української перемоги (ICUV), проведеного Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва й Центром політичної соціології, згідно з якими три чверті громадян повністю впевнені в нашій перемозі у війні з Росією.

За результатами опитування, 77% повністю впевнені у перемозі, 16% — скоріше вірять у перемогу, 51% українців не готові йти на жодні компроміси з ворогом і готові продовжувати війну до перемоги.

Для 70% громадян перемогою буде звільнення від ворога всіх окупованих територій України. 36% опитаних українців згодні на деякі поступки, але не за рахунок відмови від частини територій та вступу України в НАТО і ЄС. Тільки 6% українських громадян підтримують ідею "миру за будь-яку ціну".

Для 60% опитаних важливим показником перемоги є також повернення всіх полонених і депортованих, а покарання воєнних злочинців — для 51%.

78% вважає всіх росіян відповідальними за агресію, а 57% хочуть бачити покараними усіх, хто мав прямий стосунок до планування, схвалення, організації та скоєння воєнних злочинів.

"Для мене, як і для багатьох, очевидно, що питання справедливості і питання закінчення війни дуже пов'язані. Тобто 51% хоче покарання для російських воєнних злочинців і пов'язує це прямо з обрисами української перемоги", — зазначила голова правління Громадянської мережі "ОПОРА" Ольга Айвазовська.

Переважна більшість опитаних громадян України — а це 95% — очікують від держави, що вона буде добиватися від Росії виплати компенсації за завдані збитки під час війни. При цьому, у можливість реального отримання репарацій вірять тільки 40% населення.

Опитування проводилося методом face-to-face протягом 5–15 червня 2023 р. Загалом було опитано 2001 респондент віком від 18 років.

Нагадаємо, 27 липня у Байдена позитивно оцінили успіхи ЗСУ в контрнаступі. За словами представника Білого дому Джона Кірбі, оцінити ефективність контрнаступу може тільки той, хто відповідальний за його планування і проведення. Він вважає, що ЗСУ просуваються в нормальному темпі.

Днем раніше видання NYT повідомило про початок основної фази контрнаступу ЗСУ. В американському оборонному відомстві вважають, що "головний удар" українського контрнаступу зараз здійснюється на південному сході країни.