В районі Бахмута ЗСУ почали застосовувати контрбатарейну боротьбу, – Сирський (відео)

На думку генерал-полковника, необхідно ухвалювати рішення щодо перекидання частин і підрозділів на напрямки, де можна розвинути успіх.

На Бахмутському напрямку ситуація залишається напруженою, оскільки ворог веде інтенсивний артилерійський та мінометний вогонь, але українські війська й надалі просуваються вперед. Про це заявив командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський, інформує Military Media Center у Telegram.

Він зазначив, що у цих умовах важливо своєчасно ухвалювати правильні управлінські рішення. На його думку, варто вживати заходів щодо маневру силами та відповідними засобами. Це стосується перекидання частин і підрозділів на напрямки, де спостерігається перспектива успіху, або виводу їх з-під вогню противника.

Головне значення у цьому процесі належить штабу угруповання. Саме його офіцери наразі здійснюють аналіз ситуації за багатьма напрямками, а також організовують підготовку та надають пропозиції й бойові розпорядження відповідним підрозділам.

"На перший план у наших діях зараз вийшла контрбатарейна боротьба", – пояснив командувач.

Сирський додав, що для підтримки своїх військ в районі Кліщіївки, Андріївки та Курдюмівки російські загарбники зосередили значну кількість артилерії. Знищення артустановок – є одним із головних завдань для наших військ.

На Куп‘янському та Лиманському напрямках російські війська постійно намагаються атакувати, застосовуючи свої найпрофесійніші підрозділи. Щодня українські війська відбивають на цих напрямках численні штурми.

"Жодної нашої позиції не втрачено", – наголосив Сирський.

Ситуація в районі Бахмута від Генштабу ЗСУ

На Бахмутському напрямку, як зазначається у звіті Генерального штабу від 28 липня, наші захисники успішно відбили атаки противника в районах південніше та західніше Кліщіївки Донецької області. Ворог завдав авіаційних ударів в районах Курдюмівки, Нью-Йорка та Білої Гори Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них — Торецьк, Роздолівка, Міньківка, Предтечине, Нью-Йорк Донецької області.

Нагадаємо, 28 липня аналітики ISW заявили, що ЗСУ досягли тактично значущих успіхів біля Бахмута. Військові дослідники повідомили щодо результатів південніше Кліщіївки. Російські джерела заявляють, що війська РФ організували наступ на захід від Сватового у напрямку річки Оскіл, а темпи просування нібито становлять 1 км на день. У ISW не підтвердили цю інформацію, оскільки не побачили візуальних підтверджень заявлених успіхів російських військ на південний захід від Сватового.