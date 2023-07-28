Командував бомбардуванням Маріуполя: СБУ оголосила підозру російському генералу Гостєву

Під командуванням Гостєва російська авіація бомбами та фосфорними боєприпасами обстрілювала мирне населення Маріуполя, серед якого були й діти.

Служба безпеки України (СБУ) зібрала доказову базу щодо чергового представника вищого військового керівництва Кремля, який командував масованими бомбардуваннями Маріуполя. Про це повідомили у пресслужбі відомства.

"Мова йде про генерал-лейтенанта Миколу Гостєва – командувача 4-ї армії військово-повітряних сил та протиповітряної оборони Південного військового округу Повітряно-космічних сил ЗС РФ (м. Ростов-на-Дону)", — йдеться у повідомленні.

За даними правоохоронців, на період з 24 лютого до кінця травня 2022-го року Гостєв керував підпорядкованими йому підрозділами російської авіації, які брали участь у захопленні частини території Донецької області.

"Саме за наказом Гостєва рашисти здійснювали масовані ракетно-бомбові удари по цивільній інфраструктурі Маріуполя. Встановлено, що ворожі атаки призводили до загибелі мирних жителів міста, у тому числі дітей, а також до руйнування житлових будинків, лікарень тощо", — додали в СБУ.

У відомстві додали, що для здійснення ударів загарбники використовували ракети класу "повітря-земля" та авіаційні бомби, серед яких були заборонені фосфорні боєприпаси.

Зазначається, що російський генерал особисто командував підрозділами бойової авіації, що забезпечували підтримку наземних угруповань РФ під час штурму українських міст на Донеччині.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили Гостєву про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:

вчинення кримінального правопорушення групою осіб за попередньою змовою;

посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, якщо вони призвели до загибелі людей та інших тяжких наслідків;

ведення агресивної війни або агресивних воєнних дій.

Наразі тривають комплексні заходи для притягнення зловмисника до відповідальності за злочини проти України, йому загрожує до 15 років ув’язнення.

Нагадаємо, що 11 липня в районі Бердянська загинув генерал-лейтенант російської армії Олег Цоков. Як відомо, Цоков був командиром 144 мотострілецької дивізії 20 загальновійськової армії.

Також 11 липня у ГУР МО підтвердили вбивство екскомандира підводного човна "Краснодар" Станіслава Ржицького. Ворожого військкома застрелили під час ранкової пробіжки в парку.