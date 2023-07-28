Маскування не спрацювало: бійці Легіону "Свобода Росії" знищили САУ "Гвоздика" (відео)

За словами російських добровольців, ЗС РФ ретельно намагалися заховати військову техніку, але марно.

Добровольці Легіону "Свобода Росії" показали знищення самохідної артилерійської установки "Гвоздика" радянського виробництва. Відповідне відео бійці опублікували 28 липня.

На опублікованих кадрах представлена робота 1-го батальйону "Легіону".

Повідомляється, що в районі тимчасово окупованої Горлівки Донецької області розвідники виявили замасковану САУ 2С1 "Гвоздика". Координати були передані бійцям, після чого мінометний розрахунок успішно по ній відпрацював.

"Путінські окупанти доклали багато зусиль з метою замаскувати самохідку, але наші пілоти — профі у своїй роботі", — зазначили добровольці.

Нагадаємо, 26 липня повідомлялося, що в підрозділі російських добровольців "Легіон Свобода Росії" було проведено церемонію складання присяги новобранцями, які продемонстрували свою відданість у бою. Тепер вони офіційно включені до складу Інтернаціонального легіону територіальної оборони України.

Нагадаємо також, що командир "Російського добровольчого корпусу" на початку липня 2023 року анонсував спецоперацію, яка, як він зазначив, буде "дивовижною".