Частина ракети повисла на мотузці для білизни: у Москві жителів збентежила робота російської ППО

Частину ракети з російського ПЗРК "Панцир" виявили просто в себе над головами жителі столичного села Марушкіно.

Російську столицю 28 липня вночі атакував невідомий безпілотник. Його "успішно" збила місцева протиповітряна оборона з ЗРПК "Панцир". Частину ракети виявили місцеві жителі в іншій частині Москви. Про це пише російське видання Mash.

"Розгінний блок російського ЗРПК "Панцир" виявили повислим на мотузці для білизни в столичному селі Марушкино (належить до Новомосковського адміністративного округу Москви — ред.). За нашою інформацією, він — частина тієї самої ракети, що збила БпЛА, який летів на Москву, цієї ночі", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що частину ракети на мотузці побачили місцеві жителі і викликали поліцію. На місце прибули оперативні служби і із найближчих будинків евакуювали 11 осіб, серед яких п'ятеро дітей. Місце пригоди оточили і чекали на вибухотехніків, які мали підірвати розгінний блок.

Нагадаємо, що український БПЛА 28 липня вночі мав намір атакувати об'єкти в Підмосков'ї, але, за повідомленням Міноборони РФ, був оперативно знищений системами ППО.

Раніше повідомлялося, що у Петербурзі на околиці міста з'явилися намети, барикади, коктейлі Молотова і шини. Також місцеві помітили людей з арматурою і українські прапори. На місце викликали поліцію.