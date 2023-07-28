У Дніпрі прогриміли потужні вибухи: ЗС РФ вдарили по багатоповерхівці, — нардеп

Як повідомив нардеп Олександр Бакумов, співробітники ДСНС розпочали порятунок людей та ліквідацію наслідків ворожого удару.

У місті Дніпро прогриміли потужні вибухи. Про це в п'ятницю, 28 липня, повідомив народний депутат Олександр Бакумов у своєму Telegram-каналі.

За словами парламентарія, Збройні сили Росії завдали ракетного удару по житловому багатоповерховому будинку.

Співробітники ДСНС розпочали порятунок людей та ліквідацію наслідків ворожої атаки.

У Дніпропетровській обласній військовій адміністрації подробиць поки не повідомляли. Голова ОВА Сергій Лисак закликав дотримуватися інформаційної тиші.

Водночас у Повітряних силах ЗСУ повідомляли про загрозу застосування балістичного озброєння на сході та півдні країни. Також повідомлялося про зліт МмГ-31 з аеродрому "Саваслейка".

Подробиці уточнюються.

28 липня стався вибух у місті Таганрог, яке розташоване в Ростовській області. За заявою Міністерства оборони Росії, Збройні сили України нібито використовували переобладнані ракети для зенітного комплексу С-200 і випустили їх по містах Таганрог і Азов.