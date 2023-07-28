Ракетний обстріл Дніпра: РФ вдарила по багатоповерхівці та будівлі СБУ, є постраждалі (відео)

За даними ЗМІ, окупанти застосували балістичну ракету "Іскандер". За попередньою інформацією, постраждали троє людей.

28 липня Збройні сили Російської Федерації обстріляли місто Дніпро і вдарили по багатоповерхівці. Як повідомляє видання "Бабель" із посиланням на свої джерела, росіяни застосували балістичну ракету "Іскандер".

Згідно з повідомленням ЗМІ, пошкоджено верхні поверхи житлового будинку.

Як повідомив очільник Міністерства внутрішніх справ Ігор Клименко, станом на 21:30 по медичну допомогу звернулися троє осіб.

На місці працюють екстрені служби. Рятувальники та поліцейські проводять поквартирний обхід, людям надають необхідну допомогу.

Народний депутат Макс Бужанський розповів, що перебував у дворі багатоповерхівки за кілька хвилин до ракетного удару.

"Я з цього двору вийшов за 2-3 хвилини до того, як вибух трапився... Радий, що принаймні наразі мені невідомо про жодного постраждалого, про жодного пораненого, і, на щастя, про жодного загиблого", — повідомив парламентарій.

Як повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, росіяни вдарили також по адміністративній будівлі. Там виникла пожежа на площі 100 квадратних метрів. Попередньо відомо про трьох постраждалих.

Реакція президента України на ракетний удар по Дніпру

Пізніше президент України Володимир Зеленський відреагував на ракетні удари ЗС РФ і повідомив, що окупанти влучили по будівлі СБУ.

"Дніпро. Вечір п'ятниці. Попадання в багатоповерхівку і будівлю СБУ. Знову російський ракетний терор. Оперативно провів розмови з СБУ, МВС, ДСНС, керівником ОВА. Усі необхідні служби на місці. Швидко реагуємо і допомагаємо людям. Тримаємо ситуацію на контролі", — повідомив глава держави.

Нагадаємо, 28 липня повідомлялося, що росіяни вдарили ракетою по житловому будинку в Дніпрі.