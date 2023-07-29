Перейшли р. Жеребець і задіюють професіоналів: окупанти просунулися в Луганській області, — ISW

Військові дослідники зазначають просування і українських, і окупаційних військ на сході України. Міноборони РФ, зі свого боку, намагається відвернути увагу від наступу ЗСУ на низці ділянок, перебільшуючи просування росіян на лінії Сватове-Кремінна.

28 липня російське окупаційне угруповання продовжило наступальні операції вздовж лінії Сватове-Кремінна і домоглося подальшого просування на окремих ділянках. На геолокованих кадрах за 28 липня підрозділи 21-го мотострілецького полку 2-ї загальновійськової армії РФ переправляються через річку Жеребець, що за 12 км від населеного пункту Кармазинівка Луганської области. Про це йдеться у зведенні "Інституту дослідження війни" від 28 липня.

Зі свого боку, Генштаб ЗСУ повідомив, що російські війська провели безуспішний штурм поблизу населеного пункту Надія (15 км від Сватового).

Командувач Сухопутних військ України Олександр Сирський зазначив, що українські позиції вздовж лінії Сватове-Кремінна постійно атакують одні з найпрофесійніших підрозділів ЗС РФ, проте ЗСУ вдається утримувати свої позиції в цьому районі.

Російське джерело повідомило, що ЗС РФ продовжують наступ на 12-кілометровій лінії від Сергіївки до Нововодяного (17 км від Сватового) і просунулися на кілька кілометрів.

За даними українських джерел, ЗС РФ перекинули свої основні підкріплення для наступу в районі Новоєгорівки та Новоселівського (16 км від Сватового). Однак згадав про те, що Сили оборони України поки що утримують позиції.

Водночас військові дослідники не знайшли візуальних підтверджень заявам Міноборони РФ про масштабне просування окупаційних військ уздовж лінії Сватове-Кремінна. Судячи з усього, це перебільшення, щоб відвернути увагу від поточного наступу України на інших ділянках фронту.

За деякими іншими повідомленнями від джерел у РФ, українські сили повернули свої позиції в неуточненому місці в районі Новоєгорівки.

Росіяни перейшли річку Жеребець 28 липня, у ЗСУ було просування в районі Андріївки 25 липня, а Кліщіївку російські джерела називають сірою зоною, де 25 липня йшли запеклі бої

Нагадаємо, що Сили оборони України просунулися поблизу Бахмута, а росіяни відмовилися йти в бій під Старомайорським.

Також повідомлялося, що в Кремлі тепер більше стурбовані рівнем підтримки війни серед російського населення.