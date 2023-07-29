Китай, Росія і КНДР — нова вісь: західні експерти оцінили поїздку Шойгу в Північну Корею

Москва і Пхеньян переслідують власні стратегічні цілі. Для режиму Кім Чен Ина важлива політична підтримка з боку ядерних держав і членів Радбезу ООН, а для РФ відкривається перспектива постачань відсутнього озброєння і боєприпасів.

Останніми днями Північна Корея опинилася в центрі уваги через військовий парад з нагоди 70-річчя закінчення Корейської війни. У цей час Пхеньян відвідали голова Міноборони РФ Сергій Шойгу і член політбюро компартії Китаю Лі Хунчжун із делегаціями, у зв'язку з чим західні аналітики зазначають, що таке зближення держав може свідчити про якийсь геополітичний союз трьох країн. Про це йдеться в матеріалі польського видання "Defence 24."

Автори публікації підкреслили три чинники, що визначили характер святкувань "Дня перемоги" в Північній Кореї.

Перше на що звернули увагу експерти — нинішні північнокорейсько-російські відносини, які особливо яскраво проявилися під час агресії Росії проти України.

Друге — ширше позиціонування відносин між РФ, КНР і КНДР.

І третім фактором є саме існування КНДР у міжнародному пазлі в контексті військової, промислової, розвідувальної та кібернетичної діяльності країни.

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу на військовому параді в КНДР

Військове співробітництво

Аналітики зазначають, що візит Шойгу свідчить про те, що російська сторона дуже намагається підвищити значущість своєї присутності, а Пхеньян, зі свого боку, може забезпечити російську армію необхідним озброєнням і боєприпасами на тлі тривалого "снарядного голоду" у ЗС РФ.

"Росіяни все частіше використовують старі запаси техніки, що змушує їх шукати резерви запасних частин для таких радянських зразків. КНДР же володіє збройовою промисловістю, яка протягом багатьох років нарощувалася для задоволення потреб майже гігантської за економічними мірками країни сухопутної армії", — йдеться в матеріалі.

Кім Чен Ин показав Сергію Шойгу аналог американського безпілотника MQ-9 Reaper

Також аналітики вважають, що не слід забувати — для росіян важливо мати технології, що базуються на відповідному співвідношенні "витрати-ефективність", і тут, наприклад, постає питання про північнокорейські ракетні системи. Ці системи, по суті, є однією з основ озброєнь режиму Кім Чен Ина, що багато в чому пов'язано з необхідністю компенсувати дефіцит інших видів озброєнь і військової техніки порівняно з тією ж Південною Кореєю.

Крім того, для росіян важливим є співвідношення "кількість — час", що є ще одним із можливих мотивуючих чинників їхнього візиту до КНДР на чолі з міністром оборони.

"Таким чином, поява Шойгу і його двору в Пхеньяні явно сигналізує про російські потреби щонайменше у сфері тріади — боєприпасах, ракетах та іншій військовій техніці", — підсумували аналітики.

Вигоди для Москви в інших сферах

Експерти вважають, що існує ймовірність використання росіянами інших північнокорейських ресурсів, про які у зв'язку з візитом Шойгу говорять менше. Дійсно, влада Пхеньяна має доступ до широких можливостей кібернетичної сфери — від типових хакерських дій до форм монетизації злочинної діяльності.

Ба більше, багаторічна ізоляція КНДР дала їй змогу розробити низку інструментів для обходу міжнародних санкцій, крадіжки західних технологій і контрабанди не тільки предметів розкоші, а й сучасних технологій. Важливо також зазначити, що північнокорейська еліта володіє великими знаннями в галузі відмивання грошей. Для росіян також може стати цінним використання північнокорейських активів в Африці, наприклад, для постачання проросійської влади або повстанців, що призведе до розвитку військово-політичної присутності на континенті.

У такий спосіб Кремль хоче налякати держави, які надають пряму і непряму допомогу охопленій війною Україні.

Загальні висновки

Ймовірно, йдеться про появу якоїсь осі недемократичних держав, які прагнуть кинути виклик Заходу. Присутність представників КНР і Росії, а можливо, і настільки значне підвищення їхнього статусу та масштабів обміну ідеями, у цьому контексті є сигналом і для Заходу загалом.

Військовий парад у Пхеньяні з нагоди закінчення Корейської війни

Якщо ж розглядати саму КНДР, то можна одночасно побачити дві ключові цілі, яких режим у Пхеньяні прагне досягти.

По-перше, це суто політична підтримка Кім Чен Ина з боку двох членів Ради Безпеки ООН і ядерних держав, через що ізоляція і маргіналізація Північної Кореї не виглядають такими болючими.

Друге — питання власне військового потенціалу. Давно відомо, що КНДР намагається підтримувати міф про величезну військову державу. Однак за межами північнокорейської пропаганди ясно і зрозуміло відставання в низці елементів військової техніки.

Нагадаємо, під час візиту Міністра оборони РФ Сергія Шойгу до Північної Кореї лідер Кім Чен Ин провів екскурсію у своїй офісній будівлі. Керівник КНДР похизувався величезним портретом російського президента Володимира Путіна навпроти якого висів його власний портрет.