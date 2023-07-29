"Можуть бути провокації": Литва і Польща хочуть закрити кордон із Білоруссю, — МВС

За словами заступника голови МВС Литви Арнольдаса Абрамавічюса, близько 1200 найманців ПВК "Вагнер" дислоковані в Білорусі. Але все ж армія Польщі з ними впорається.

Влада Литви та Польщі розглядає варіант із повним закриттям кордону із сусідньою Білоруссю. Заступник міністра внутрішніх справ Литви Арнольдас Абрамавічюс заявив, що Вільнюс і Варшава можуть закрити свої кордони. Про це повідомляє Sky News.

Представники обох країн заявили, що стикаються з підвищеною загрозою через присутність найманців ПВК "Вагнер" у Білорусі.

Абрамавічюс сказав в інтерв'ю журналістам, що ці обговорення цілком реальні, і що можливість закриття кордону існує.

Він зазначив, що днями в прикордонному місті з представниками уряду Польщі провели зустріч, щоб дати оцінку поточному становищу.

Абрамавічюс також сказав, що приблизно 1200 найманців ПВК "Вагнер" дислоковані в Білорусі. Основна їхня частина — на полігоні в Осиповичах, недалеко від прикордонної території з Польщею.

Політик уточнив, що Вагнер не становить військової загрози для Польщі, але все ж можуть бути "провокації".

За оцінками аналітиків, на базу ПВК "Вагнер" у Білорусь протягом трьох діб прибуло 300 одиниць техніки. За даними OSINT-розслідувачів, техніка ЗС РФ почала переправлятися в Білорусь. Через два дні після невдалого заколоту підприємця Євгена Пригожина на військовій базі в Осиповичах стали з'являтися намети.

Також повідомлялося, що Польща отримає літаки Saab 340, щоб закрити східний фланг. Вартість контракту зі шведським виробником оцінюють у 58 млн доларів.