Пригожин відкликав із відпустки всіх найманців ПВК "Вагнер": прибудуть до Білорусі до 5 серпня

Російські найманці будуть змушені прибути на полігони Білорусі за наказом глави формування. Напередодні в мережі з'явилася заява про те, що "вагнерівців" раптово відпустили на відпочинок.

Глава ПВК "Вагнер" Євген Пригожин почав відкликати всіх найманців із відпусток і закликає їх прибути в табори на території Білорусі. Про це повідомляє пресслужба Центру національного спротиву (ЦНС) 31 липня.

За інформацією українського підпілля, "вагнерівці" будуть змушені змінити свої плани на відпустку і замість відпочинку вирушать на полігони Білорусі. У чому така терміновість — поки що невідомо.

"На 5 серпня заплановані невідомі заходи "вагнерівців" під особистим керівництвом Пригожина", — ідеться в повідомленні.

У Центрі національного опору також зазначили, що основна частина російських окупантів, які прибули до Білорусі, мають досвід контрабандної діяльності та помічалися в перевезенні нелегальних мігрантів. Їхнє завдання в Білорусі — дестабілізація ситуації на кордонах із Польщею та Литвою.

"Для прикриття злочинці отримують форму білоруських прикордонників і під виглядом білоруських службовців супроводжуватимуть біженців у їхніх спробах перетнути кордон", — ідеться в повідомленні.

До слова, у пропагандистському Telegram-каналі Grey Zone напередодні з'явилася заява, у якій ідеться про те, що Євген Пригожин нібито призупинив набір найманців у ПВК "Вагнер" і більшу частину бійців відправив у відпустку.

"Поки ми не відчуваємо дефіциту в особовому складі, ми не плануємо здійснювати новий набір. Більша частина наших бійців перебуває у відпустці, оскільки перед цим був тривалий період дуже напруженої роботи", — ідеться в повідомленні.

Після цього в ЦНС публікують інформацію про те, що ніякої відпустки немає. Із чим пов'язана ця провокація — невідомо.

Нагадаємо, 31 липня повідомлялося, що Польща не виключає вторгнення "вагнерівців" з території Білорусі. У Варшаві одразу зазначили, що в разі провокації з боку росіян, їм доведеться зіткнутися з польською та американською арміями.