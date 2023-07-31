"Намагаються догодити": у Мелітополі росіяни почали переходити на українську, — ЗМІ

Місцеві жителі розповідають, що російські продавці почали вживати українські слова, щоб загладити свою провину перед городянами, які перебувають в окупації.

У тимчасово окупованому місті Мелітополь Запорізької області спостерігається постійне розширення кількості нових торгових точок у колишніх українських мережевих магазинах і приватних крамничках. При цьому, російські торговці почали активно переходити на українську мову в спілкуванні з покупцями. Про це повідомляє видання "РИА-Мелитополь", посилаючись на розповіді жителів.

Мелітопольці заявляють, що в них виникає відчуття, нібито росіяни намагаються догодити їм і навіть "загладжують свою провину".

Так, у Мелітополі розташовується магазин "Елена", який після вторгнення зайняли росіяни. Інвестиції були мінімальними: у магазині було збережено колишні меблі, і було представлено для продажу асортимент, що включає постільну білизну, капці, косметику та інші дрібниці для дому.

"Тепер ця торгова точка більше нагадує магазин із серії як було при Україні — "Все по 5 гривень". Якийсь хаос із товаром. Продавці кажуть, що змінився власник. Торгують натуральним барахлом", — розповіли мелітопольці.

Магазин у Мелітополі

Зазначається, що місцевий Таврійський ринок тепер зазнав значних змін: практично всі колишні торговці пішли, і тепер на його прилавках можна помітити нових осіб, які пропонують свій товар, як-от спеції та м'ясні продукти.

Видання зазначає, що ціни такого товару мелітопольці вважають прийнятними, а якість — хвалять. Ба більше, кажуть, що російські торгаші за прилавками на ринках міста намагаються поводитися чемно й навіть переходять на українську.

"Таке відчуття, що вони намагаються догодити місцевим, нібито провину свою загладжують. Наприкінці за покупку кажуть "дякую" українською. Маркетинговий хід такий, чи що", — припустили жителі.

Нагадаємо, що 24 липня стало відомо, що експерти ISW вважають, що українські військові досягли значних успіхів у звільненні своїх територій. Зокрема, вони змогли деокупувати близько 53% землі, яка була захоплена російськими військами з моменту початку повномасштабного вторгнення.

21 липня радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявляв, що Збройні сили України мають значну бойову міць, яку вони ще не застосували в контрнаступі. На його думку, ЗСУ прагнуть вибрати оптимальний момент для залучення всіх своїх бойових сил, щоб мати максимальний вплив на поле бою.