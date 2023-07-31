Пом'яті та пожовані: у війська РФ прийшла партія непридатних установок 2К22 "Тунгуска" (відео)

У шести машин різноманітні поломки — від проблем із двигуном і ходовою, до неробочих систем наведення і зіпсованої оптики. Таким чином Міноборони надіслало своїм бійцям у частину батарею повністю не боєздатних ЗПРК.

У мережі з'явилося відео, на якому російський військовослужбовець скаржиться на прибулу партію зенітних гарматно-ракетних комплексів (ЗПРК) 2К22 "Тунгуска". Судячи з його слів, жодна з шести машин не придатна до бойових дій. Кадри опубліковано на польському Twitter-акаунті Aryo.

У ролику голос за кадром розповідає, як спеціально записав відео для якогось Івана Семенова про справність систем озброєння в отриманих ним батареї з шести ЗПРК "Тунгуска". Одна з машин прибула з неробочим двигуном і проблемами в ходовій частині. У випадку з машиною, якою мав керувати сам автор відео, проблема полягала в несправній підвісці, через що передня частина "Тунгуски" просіла.

"Ось шоста Тунгуска, яка до нас приїхала. За кольором видно, що з нею все погано. Вона лежить на землі. Вона повинна була йти на капремонт, замість цього вона приїхала до нас. Вона вся пом'ята і пожована", — розповів військовослужбовець РФ.

В іншому комплексі несправна задня підвіска, а також негерметична трансмісія, з якої під час перемикання передач витікають робочі рідини. Як зазначає військовослужбовець, потенційний запуск автомобіля загрожує пожежею.

У випадку ще з однією "Тунгускою" передбачається відсутність командирського пульта і вузлів, що відповідають за поворот башти.

Єдина "справна" машина з усієї батареї має пошкоджений оптико-електронний пристрій, який, як очікується, буде відремонтовано найближчим часом.

Автор відео робить висновок, що стан техніки його підрозділу — це потенційно три машини, які будуть придатні до експлуатації після додаткового капітального ремонту, а він триватиме від кількох місяців до пів року. При цьому всі шість машин прийшли на передову після капітального ремонту, але в підсумку п'ять машин опинилися з різними несправностями і один "труп", що не піддається ремонту взагалі.

"У підсумку жодна машина у нас зараз у батареї не боєздатна. Ось так Міноборони нам дає таку техніку", — сказав військовий, додавши, що в інших підрозділах, де використовують зенітно-ракетні комплекси "Стріла-10", є подібні проблеми.

Раніше в "Ростехе" заявили, що компанія завершує роботу над модифікованим зенітним ракетно-гарматним комплексом "Панцир-СМ-СВ". Нова версія в певному сенсі буде являти собою повернення до концепції системи 2К22 "Тунгуска".