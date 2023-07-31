Внаслідок удару по Кривому Рогу загинули мати та її 10-річна донька, – ЗМІ (фото, відео)

Офіційно відомо про п'ятьох загиблих внаслідок ракетного удару по багатоповерхівці у Кривому Розі.

Мешканка Кривого Рогу Наталя та її донька на ім'я Даша загинули внаслідок ракетного удару Росії. Про це повідомило видання "Свої" у Telegram.

Їх вбило ракетою у власній квартирі у Кривому Розі. Подробиці загибелі 45-річної жінки та її 10-річної доньки невідомі.

Офіційно було відомо про чотирьох загиблих внаслідок ракетного удару по багатоповерхівці у Кривому Розі. Ще 53 людини отримали поранення.

Згодом голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул у Telegram повідомив, що кількість поранених зросла до 73. Серед них – восьмеро дітей. Рятувальна операція триває.

Наталя та Даша Фото: Telegram/Свої

Ракетний удар РФ по Кривому Рогу

За інформацією ДСНС, російські загарбники 31 липня завдали ракетного удару по Кривому Рогу. Окупанти влучили у дев’ятиповерховий житловий будинок на 4 під’їзди. Внаслідок цього відбулося руйнування з 4 по 9 поверхи у межах 1 під'їзду, з подальшим займанням квартири на рівні 4 поверху на площі близько 70 м к.

Внаслідок удару окупантів по житловому будинку у Кривому Розі загинуло четверо цивільних людей, ще двоє — з важкими пораненнями доправлені до лікарні. Про деталі чергового обстрілу росіян йшлося у ранковому повідомленні Дніпропетровської ОВА.

Спочатку очільник області Сергій Лисак повідомив про 33 постраждалих від удару РФ, серед яких є неповнолітні. Більшість отриманих поранень — різані та рвані рани, мінно-вибухові травми, а також переломи. Згодом кількість постраждалих станом на 15:00 зросла до 53.

Нагадаємо, 31 липня президент України Володимир Зеленський відреагував на удар балістики по Кривому Рогу. Зі слів очільника держави, терор, який влаштувала Росія, українців не зламає. Він звернув увагу на те, що останнім часом противник активно б'є по мирних містах і забирає життя людей. Після ранкового обстрілу 15 осіб дістали поранення, а співробітникам ДСНС вдалося врятувати дитину 2013 року народження.