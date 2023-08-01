"Безумні та безвідповідальні": США розкритикували ядерні загрози Кремля у разі успіху ЗСУ

За словами радника американського президента з національної безпеки Джейка Саллівана, ядерний удар в Україні чи будь-де стане катастрофою для всього світу. А для Росії обернеться найсерйознішими наслідками.

Білий дім висловився з критикою на адресу заступника голови Ради безпеки РФ Дмитра Медведєва, який заявив, що Кремль може вдатися до ядерної зброї, якщо Україна досягне успіху під час свого контрнаступу. Про це заявив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван, повідомляє CNN.

За його словами, така риторика "бездумна та безвідповідальна". Він також зазначив, що поки що у Вашингтоні не спостерігають ознак того, що РФ готується застосувати ядерну зброю.

"Застосування ядерної зброї в Україні або будь-де ще стане катастрофою для всього світу, при цьому для Росії це спричинить найсерйозніші наслідки", — сказав Салліван, додавши, що в США продовжують уважно стежити за тим, що відбувається у РФ. Але поки що немає причин для зміни поточної ядерної політики, а також ознак того, що РФ готується завдати ядерного удару.

Нагадаємо, що днями колишній президент РФ Дмитро Медведєв висловився про те, що у разі успіху контрнаступу українських сил, Москва застосує ядерну зброю, а поки що російські окупанти запобігають світовому конфлікту.

Також повідомлялося, що західні спецслужби створюють сепаратистський "нацбатальйон" у Карелії. За словами секретаря Радбезу РФ, за допомогою НКО та релігійних організацій проводиться вербування мешканців Карелії та робляться спроби розхитати обстановку в регіоні.