До кінця року 30% керівників ТЦК будуть замінені ветеранами, – Міноборони (відео)

За словами заступника міністра оборони Олександра Павлюка, військкомати очолюватимуть ті люди, які не можуть далі воювати через отримані поранення.

У Міністерстві оборони України планують до кінця року замінити 30% осіб, які обіймають керівні посади у Територіальних центрах комплектування, на ветеранів. Про це сказав заступник міністра оборони України Олександр Павлюк в ефірі телемарафону 31 липня.

Олександр Павлюк зазначив, що військкоматами в Україні керують люди, які не мають бойового досвіду. За його словами, у Міноборони планують замінити частину керівників ТЦК на ветеранів.

"Над цим питанням ми також попрацювали та запропонували: до кінця року 30% керівного складу повинні замінити людьми, які воювали", — сказав заступник голови оборонного відомства.

Олександр Павлюк про керівний склад ТЦК (04:05)

Як зазначає Олександр Павлюк, згадані посади можуть обійняти громадяни, які не можуть продовжувати воювати через поранення. Він також наголосив, що процес заміни не буде швидким, оскільки ці люди мають хотіти працювати у ТЦК, а також пройти підготовку.

За словами заступника голови Міноборони, робота із заміни співробітників у військкоматах вже триває. Так, роти охорони ТЦК вже замінено ветеранами на 50-70%.

"Зараз ми дійшли етапу заміни керівного складу. Спробуємо. Головне — це не зірвати процес мобілізації, тому що це основне", — підсумував Олександр Павлюк.

Нагадаємо, 26 липня Олександр Павлюк заявив, що комісія від Міністерства оборони України розпочала перевіряти діяльність Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Порушників обіцяють виявляти та карати.

Ще ми повідомляли, що 25 липня Печерський районний суд міста Києва обрав запобіжний захід ексначальнику Одеського ТЦК та СП Євгену Борисову. Правоохоронні органи пропонували заарештувати фігуранта із правом виходу під заставу у 150 млн грн.