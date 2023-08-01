"Це було б нападом на НАТО": в США відповіли на ядерні погрози Медведєва

Експрезидент РФ знову вдався до погроз завдання ядерного удару. Сенатор США Ліндсі Грем порадив росіянам "протверезіти" та усвідомити, що це не працює.

Сенатор Сполучених Штатів від Республіканської партії Ліндсі Грем 31 липня прокоментував заяву заступника голови Ради безпеки Росії Дмитрія Медведєва, в якій він пригрозив застосуванням ядерної зброї проти України.

Зі слів Грема, росіянам "час протверезіти, усвідомити", що їхнє варварське вторгнення в Україну "не спрацює". Він закликав вивести війська з України і врятувати життя багатьох молодих росіян від безглуздої смерті.

"Моїм російським друзям, які говорять про використання ядерної зброї в Україні: ви повинні розуміти, що це було б нападом на сам НАТО, враховуючи близькість України до території НАТО. Час протверезіти, усвідомити, що ваше варварське вторгнення в Україну не працює, вийти і врятувати багатьох молодих росіян від безглуздої смерті", – наголосив Грем.

Що відомо про погрози Медведєва

30 липня експрезидент РФ Медведєв у своєму Telegram-каналі знову вдався до погроз завдання ядерного удару. На цей раз привід до застосування ядерної зброї він бачить в успіху українського контрнаступу. Росії "довелося б" піти на використання ядерної зброї, якби наступ України вдався і вона звільнила захоплені Росією території. "Іншого рішення просто не було", — додав він.

Нагадаємо, 30 липня Медведєв заявив, що "вороги" повинні молитися за армію РФ. Зі слів заступника голови Радбезу Росії, успішний контраступ ЗСУ змусить Москву застосувати ядерну зброю. Російські окупанти запобігають світовому конфлікту, упевнений він.

Ба більше, Медведєв вказав, куди РФ краще цілити ракетами в Україні. Експрезидент РФ вважає, що Росії потрібно ретельніше обирати цілі для ударів по Україні, і вони мають бути нестандартними, а ефект має бути вагомішим.