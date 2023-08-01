ШІ на службі військової медицини: Пентагон шукає вирішення проблеми діагностики травм у солдатів

Міноборони США запитує інформацію про нові технології, які дозволять на ранній стадії діагностувати, а потім проводити лікування та моніторинг черепно-мозкових травм у військовослужбовців.

Міністерство оборони США розглядає можливість залучення технології штучного інтелекту для розв'язання проблем діагностування черепно-мозкових травм (ЧМТ) в американських військовослужбовців. Для цього Пентагон звернувся до Консорціуму медичних технологій (MTEC) з проханням надати нові технології, які можуть допомогти у виявленні, діагностиці та лікуванні подібних випадків. Про це повідомляє видання Defence One.

Запит про наявність нових технологій з діагностування ЧМТ було подано напередодні наради State of the Technology Meeting, яка запланована на початок 2024 року і буде присвячена нейротравмам.

"Складна патофізіологія ЧМТ до кінця не вивчена, широкі визначення та застаріла класифікація на легку, середню та тяжку травму суттєво ускладнюють наші можливості щодо лікування пацієнтів із цим діагнозом", — йдеться у повідомленні.

Передбачається, що технології ШІ дозволять діагностувати ЧМТ на ранній стадії, після чого реалізувати лікування, моніторинг та ведення пацієнтів у гострій фазі захворювання. Це, зокрема, підвищить ефективність лікування та відновлення військовослужбовців і знизить ускладнення після ЧМТ.

У повідомленні також пропонується підготувати документи щодо проєкту, де будуть описані можливості зразків, які можуть бути представлені на зустрічі State of the Technology Meeting.

Зокрема йдеться про залучення ШІ до діагностики та лікування, аналізу молекулярних маркерів ЧМТ, електрофізіологічних маркерів ЧМТ, а також реалізації "безперервності надання допомоги від лінії фронту до стаціонарних лікарень".

Зацікавленість Пентагону у цьому аспекті пов'язана з тим, що згідно з даними, від 10% до 15% усіх ветеранів, які брали участь в операціях "Іракська свобода" та "Незламна свобода", перенесли хоча б одну ЧМТ під час служби. Щодо цивільного населення, то щонайменше 4,8 млн осіб у США звертаються за медичною допомогою щодо черепно-мозкових травм.

Раніше повідомлялося, що група дослідників використала передову методику ШІ, яка допомагає діагностувати серцеві захворювання з підвищеною точністю. Цей метод може зробити оцінку стану серця швидшою і точнішою, ніж будь-коли раніше.