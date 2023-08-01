Вигадували "відрядження": депутатів Київради звинувачують у відхиленні від служби (фото)

За версією слідства, народні обранці обліковувалися в одній з частин ТрО. Щоб уникнути служби, вони вигадували собі відрядження, але при цьому отримували грошове забезпечення за проходження служби, проте у військовій частині не з'являлися.

Державне бюро розслідувань (ДБР) спільно з прокурорами Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону висунула підозри чотирьом військовослужбовцям з однієї з військових частин Територіальної оборони (ТрО), троє з яких є депутатами Київської міської ради у справі про ухилення від військової служби. Про це 1 серпня повідомили у пресслужбі ДБР.

За версією слідства, службовці, включаючи трьох депутатів столичної ради та помічника ще одного депутата, протягом року не приходили на військову службу. Вони "організували" для себе вигадані відрядження до Київської військової державної адміністрації. При цьому вони отримували грошову винагороду з військової частини, де, ймовірно, мали служити.

Фото: ДБР Фото: ДБР

Військовослужбовцям звинувачують в ухиленні від виконання обов'язків військової служби, вчиненої групою осіб за попередньою змовою (ч. 4 ст. 409, ч. 2 ст. 28 Кримінального кодексу). Відповідно до законодавства, за такі злочини можливе покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

Наразі слідство ініціює клопотання про утримання підозрюваних під вартою. Розслідування продовжується, а також встановлюються інші особи, причетні до цього кримінального правопорушення.

Нагадаємо, 1 серпня повідомлялося, що на Черкащині адміністратори Telegram-каналів, в яких інформували про місця роздачі повісток, отримали по 5 років в'язниці.

Нагадаємо також, 13 березня стало відомо, що депутат з Одеської області та ще 80 службовців територіальної оборони відмовилися виконати наказ вирушити на фронт. За даними низки ЗМІ, йдеться про депутата Роздільнянської міської ради від забороненої партії ОПЗЖ Володимира Нестерова.