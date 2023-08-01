446 бійців і сотні одиниць техніки: у ВМСУ озвучили втрати росіян у липні (фото)

ЗС РФ, за даними командування, втрачали квадрокоптери, бойові броньовані машини, автомобільну техніку, артсистеми та авіацію. Загальні втрати особового складу Росії Генштаб оцінює майже в 247 тисяч.

Військово-морські сили Збройних сил України розповіли про бойові втрати противника за минулий місяць. За інформацією військових, знищено понад 400 квадрокоптерів, 319 одиниць автомобільної техніки, а також десятки мінометів, артилерійських систем і бойових броньованих машин. Про це повідомляють в офіційному Telegram-каналі ВМС ЗСУ.

У звіті йдеться, що за місяць підрозділами морської піхоти, артилерії, флотилій, оборони портів і морської авіації Військово-Морських Сил Збройних Сил України знищено:

446 бійців особового складу ЗС РФ

420 квадрокоптерів

23 бойові броньовані машини

31 сховище з боєприпасами

319 одиниць автомобільної техніки

16 артилерійських систем

13 мінометів

3 крилаті ракети

3 танки

3 протитанкові ракетні комплекси

3 БПЛА оперативно-тактичного рівня

2 вертольоти

2 пункти управління

2 одиниці спеціальної техніки.

Фото: ВМС ВСУ

У ВМС ЗСУ додають, що остаточні втрати ворога уточнюються.

Крім того, військові повідомляють, що загалом від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну до 1 серпня 2023 року було знищено приблизно 246 690 російських бійців особового складу, більше ніж 4216 танків та 8205 бойових машин, більше ніж 4839 артилерійських систем, 315 літаків, 311 гелікоптерів, більше ніж 4027 БПЛА, 1347 крилатих ракет, 18 кораблів і більше ніж 7324 одиниць автомобільної техніки.

Фото: ВМС ВСУ

Фокус повідомляв 1 серпня, що російські війська за останні кілька днів втратили більше одиниць техніки, ніж ЗСУ. Так ЗС РФ втратили 56 одиниць техніки, тоді як українська армія — 26. Зокрема, українські Сили оборони продовжують систематично винищувати російську артилерію, а саме "Гіацинти", "Гвоздики" і "Тюльпани", а також протиповітряну оборону.

Фокус писав 1 серпня, що Міноборони РФ звинуватили Збройні сили України в атаці на їхні патрульні катери морськими дронами. За версією російського відомства, кілька українських безекіпажних катерів помітили за 340 кілометрів на південний захід від Севастополя, вони були націлені на Чорноморський флот. Російським патрульним кораблям нібито вдалося знищити українські об'єкти.