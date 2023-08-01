РосЗМІ відрапортували про ураження ЗРК IRIS-T "Ланцетом", але є нюанс (відео)

Пропагандисти заявили про знищення комплексу ППО, однак росіяни звернули увагу, що на відео немає детонації, а "ЗРК" розгойдує від удару дрона.

1 серпня російські ЗМІ стали повідомляти про те, що ударний дрон нібито вразив український зенітний ракетний комплекс IRIS-T SLM. Зокрема про це повідомив пропагандистський канал RT.

Пропагандисти стверджують, що розвідники групи "Дніпро" змогли знищити комплекс, який, судячи з опублікованих кадрів, стояв у лісосмузі на перехресті сільських доріг.

Повідомляється, що ЗРК IRIS-T нібито був знищений ударним дроном "Ланцет".

Однак російські блогери засумнівалися у твердженнях пропагандистів. Так, у провоєнному Telegram-каналі "Военный осведомитель" звернули увагу на шматки "ЗРК", що розлітаються без подальшої детонації, і дійшли висновку, що за ураження реальної установки видано знищення високоякісного макета.

"Макет видають шматки фанери, що розлітаються, відсутність детонації ракети або палива після потрапляння до пускового контейнера, а також розгойдування всієї пускової установки від невеликого вибуху, що свідчить про її малу вагу", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 25 липня в Головному управлінні розвідки повідомили, що Росія збільшує виробництво безпілотників "Ланцет", які становлять загрозу для України.

Раніше, 12 липня, повідомлялося, що бійці зенітного підрозділу 92-ї окремої механізованої бригади імені кошового отамана Івана Сірка знищили російський безпілотник "Орлан".