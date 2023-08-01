"Розстріляли кущ": "кадирівці" в РФ зробили вигляд, що воюють в Україні, — аналітик (відео)

Користувач Twitter викрив російських військових, які видали обстріл території Бєлгородської області РФ за 2 км від держкордону за знищення позицій ЗСУ.

Лідер Чеченської Республіки Рамзан Кадиров опублікував відео, на якому, як він стверджує, військовослужбовці спецзагону "Запад-Ахмат" Росгвардіі спільно з МВС РФ нібито наносять "попереджувальний удар" по українських позиціях. Відео було опубліковано в Telegram-каналі Кадирова 31 липня.

Стверджується, що "удар" було завдано по прикордонному селу в Харківській області.

"Чеченські бійці взяли за основу тактику українських диверсантів, які періодично влаштовують вилазки на територію Бєлгородської області. Але на відміну від ворога метою наших хлопців є не цивільна інфраструктура. Бійці працюють суворо по живій силі та техніці", — йдеться в повідомленні.

Також Кадиров додав: "Проаналізувавши дії противника, наші воїни прийшли до єдиної думки — ворога краще бити на його власній території".

Однак щодо території є важливе зауваження. OSINT-аналітик Def Mon, який відомий публікаціями детальних місць базування російських окупаційних військ, з'ясував справжнє місце проведення "боїв".

Як виявилося, "кадирівці" розстріляли не позиції українських військ, а звичайний кущ, який, судячи з карти, розташований на території Бєлгородської області Росії.

"Любителі хутра відважно атакували російський кущ у зоні інтенсивних бойових дій у Білогородській області. Досить нерухомий кущ став легкою мішенню, і його рештки знаходяться в точці 50.43929, 35.9069. Щоб зрозуміти їхню хоробрість, зазначимо, що кордон знаходиться на відстані 2 км", — йдеться в повідомленні.

Також користувач звернув увагу, що в зоні інтенсивних бойових дій завжди присутні вирви від снарядів, проте на відео, опублікованому Кадировим, немає і сліду війни.

У коментарях під дописом користувач із ніком Saxum Magnum звернув увагу, що, судячи з геолокації, за посадкою, яка зазнала атаки "кадировців", могла розташовуватися чиясь халупа.

Нагадаємо, 19 липня повідомлялося, що французький телеканал TF1 показав репортаж про чеченських бойовиків, які нібито захищають Бєлгородську область РФ від "ворожих вторгнень" з боку російських добровольців.

Раніше, 10 липня, стало відомо, що кадирівці, яких 9 липня нібито перекинули на Бахмутський напрямок, так туди й не доїхали.