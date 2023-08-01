Розбереться СБУ: поліція з'ясувала, хто виклав у мережу момент прильоту в Кривому Розі

За словами глави МВС, кадри з прильотом російської ракети були оприлюднені практично миттєво і потім швидко поширилися через російські ЗМІ.

Поліція успішно виявила особу, яка в день 31 липня зафіксувала на камеру приліт російської ракети в місті Кривий Ріг і розмістила це відео в інтернеті. Інформацію про цю людину було передано Службі безпеки для подальшого розслідування. Про це заявив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко в Telegram.

За його словами, кадри з прильотом російської ракети були оприлюднені практично миттєво і потім швидко поширилися через російські Telegram-канали.

Поліція зібрала всі доступні матеріали, включно з цим відео, і передала їх до Служби безпеки України з метою ухвалення відповідних рішень і проведення подальшого розслідування.

Зазначимо, що інформація про точне місце ураження ракети може бути мало корисною для коригування вогню, однак оперативний звіт про руйнування є важливим джерелом інформації для противника. Наприклад, на підставі такого звіту ворог може завдати додаткового удару по тому самому місцю, щоб повністю знищити цілі, що залишилися.

Тому Міністерство оборони та інші рядові відомства просили не розкривати інформацію про місце влучання ракети.

Ракетний удар РФ по Кривому Рогу

За інформацією ДСНС, російські загарбники 31 липня завдали ракетного удару по Кривому Рогу. Окупанти влучили в дев'ятиповерховий житловий будинок на 4 під'їзди. Унаслідок цього сталося руйнування з 4 по 9 поверхи в межах 1 під'їзду, з подальшим загорянням квартири на рівні 4 поверху на площі приблизно 70 м. кв.

Унаслідок удару окупантів по житловому будинку в Кривому Розі загинули четверо цивільних людей, ще двох — із важкими пораненнями доправлено до лікарні. Про деталі чергового обстрілу росіян йшлося в ранковому повідомленні Дніпропетровської ОДА.

Спочатку очільник області Сергій Лисак повідомив про 33 постраждалих від удару РФ, серед яких є неповнолітні. Більшість отриманих поранень — різані та рвані рани, мінно-вибухові травми, а також переломи. Згодом кількість постраждалих станом на 15:00 зросла до 53.