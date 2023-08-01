За минулий тиждень Сили оборони звільнили понад 12 кв. км на півдні, – Маляр (відео)

Ганна Маляр, заступниця міністра оборони України, пояснила, чому про успіхи на фронті говорять лише за тиждень після просування військ.

Українські війська звільнили понад 12 кв. км на півдні за минулий тиждень під час наступу на півдні. Ганна Маляр, заступниця міністра оборони України, в ефірі телемарафону повідомила подробиці.

З її слів, загалом звільнено понад 204 кв. км. Вона пояснила, чому про успіхи на фронті говорять лише через тиждень.

"День в день ситуація нестабільна, тому що війська не закріплюються і на наступний день може бути ситуація вже геть інша", – зазначила представниця відомства.

В районі Бахмута звільнена 2 кв км. В загальному це 37 км від початку наступальних дій.

Наразі по усіх напрямках здійснюється поступове просування українських військ. Зі слів Маляр, на Бахмутському напрямку потрібно закріпитися, після чого будуть оголошені подробиці та результати наступу.

Ситуація на півдні від Генштабу ЗСУ

У звіті Генерального штабу від 1 серпня йдеться про те, що протягом минулої доби відбулось понад 40 бойових зіткнень. На Запорізькому напрямку російські війська й надалі зосереджують основні зусилля на недопущенні подальшого просування наших військ.

На Херсонському напрямку ворог зберігає доволі високий рівень військової присутності. Водночас Сили оборони України й надалі ведуть наступальні операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, а також здійснюють вогневе ураження ворога у відповідних локаціях.

Нагадаємо, 30 липня командування оцінило просування ЗСУ на півдні. Вдалося ліквідувати 2 танки, 6 ББМ, БПЛА "Орлан-10", 3 артилерійські системи та міномети, різну автомобільну техніку. Серед доволі рідкісних зразків була уражена малогабаритна переносна радіолокаційна станція "Соболятник".