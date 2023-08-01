Перша країна НАТО закрила своє посольство в РФ: Москва пообіцяла відповісти

Прапор Ісландії зняли з флагштока на будівлі посольства в російській столиці. А особисті речі співробітники дипмісії вивезли в минулі вихідні.

1 серпня Ісландія стала першою країною НАТО, яка офіційно призупинила діяльність свого дипломатичного представництва на території Росії. Про це повідомляє Sky News.

Офіційний Рейк'явік оголосив про намір закрити своє посольство ще на початку червня. Чинності воно набуло у вівторок 1 серпня.

Представники Ісландії також попросили РФ скоротити та своє дипломатичне представництво в Рейк'явіку.

Посольство Ісландії з'явилося в Москві з моменту здобуття незалежності 1944 року. Воно не працювало тільки короткий період часу в 1950-х роках, коли торгівля між країнами була припинена.

Водночас Рейк'явік наполягає, що закриття посольства не пов'язане з розривом дипломатичних відносин.

За словами міністра закордонних справ Ісландії Тордіса Гюльфадоттіра, відновлення нормальних відносин із Росією залежатиме від рішень, ухвалених Кремлем.

Вранці 1 серпня прапор Ісландії було знято з флагштока на дипломатичній будівлі в Москві, також було демонтовано вивіски. Особисті речі співробітники дипмісії вивезли минулими вихідними.

"Нинішнє становище просто не дозволяє невеликій дипломатичній службі Ісландії мати посольство в Росії", — сказала вона.

У відповідь на закриття МЗС РФ заявило, що такі дії "руйнують" співпрацю між країнами.

За словами дипломатів, усі антиросійські дії Рейк'явіка неминуче спричинять відповідь.

Нагадаємо, що ЗС РФ готові посилити боєздатність армії Алжиру. Таку заяву зробив голова Міноборони РФ Сергій Шойгу.

Також повідомлялося, що у США розкритикували ядерні погрози Кремля в разі успіху ЗСУ як "бездумні та безвідповідальні".