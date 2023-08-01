"Дівчинка з хоробрим серцем": у бою з окупантами загинула співробітниця НАЗК Юлія Шевченко (фото)

У прес-службі НАЗК зазначили, що Юлія з перших місяців війни приєдналася до ЗСУ для боротьби з росіянами. Вона загинула в одній із найгарячіших точок фронту на сході України.

У бою з російськими окупантами загинула співробітниця Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) Юлія Шевченко. Про це повідомили у пресслужбі НАЗК 1 серпня в Telegram.

"Сьогоднішній день приніс страшну звістку — загинула наша колега Юлія Шевченко, борючись за Україну", — сказано в повідомленні.

Зазначається, що Юлія прийшла працювати в НАЗК студенткою п'ятого курсу університету, перемігши в проєкті "Антикорупційний десант". З 2021-го року вона почала працювати в управлінні проведення обов'язкових повних перевірок. Вона хотіла продовжувати будувати кар'єру у сфері боротьби з корупцією.

"З перших місяців повномасштабного вторгнення Юлія долучилася до лав ЗСУ, щоб захищати нашу країну. Загинула як герой в одній із найгарячіших точок фронту на сході країни", — зазначили в НАЗК.

Повідомляється, що Юлія просила всіх колег продовжувати допомагати українським бійцям у боротьбі з росіянами. Вона хотіла, щоб агресор якнайшвидше забрався з території України.

"Наша відважна маленька дівчинка з хоробрим серцем, наша Юля. Пам'ятаємо її професіоналізм, активність і величезну життєву енергію. З кожною втратою, з кожною смертю наших захисників і захисниць ми розуміємо, яку високу ціну ми платимо за свободу", — зазначили в НАЗК.

Юлія Шевченко Фото: НАЗК

Нагадаємо, що на фронті загинув український актор Євген Світличний. Він входив до 1-ї окремої штурмової роти ДУК ПС "Вовки Да Вінчі.

"Жека Світличний. Спортсмен, Актор, Воїн. Загинув як Герой, захищаючи нашу Батьківщину", — сказав режисер Олег Сенцов.

Також повідомлялося, що в Донецькій області загинув український фотокореспондент і відеооператор Максим Шварцман. За даними Інституту масової інформації, він став 66-м медійником, який загинув унаслідок агресії російських військ проти України.