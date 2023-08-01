Вибух у Криму: місцеві повідомляють про приліт в районі 4 ворожих складів з БК (фото)

Розслідувачі з'ясували, що вибух пролунав на арсеналі 758-го центру матеріально-технічного забезпечення Чорноморського флоту РФ.

У окупованому Криму неподалік Севастополя 1 серпня пролунав вибух. Місцеві жителі впевнені, що "прилетіло" в склад з БК окупантів. Про це пише телеграм-канал "Крымский ветер".

За інформацією видання, вибух стався у районі селища Цукрова Головка. Там розташована ТЕЦ, а також 4 склади зброї, боєприпасів, техніки та військового майна ЗС РФ.

Розвідувачі OSINT встановили, що вибух пролунав на арсеналі (в/ч 63876-Р/в/ч 63876-Р) 758-го центру матеріально-технічного забезпечення Чорноморського флоту РФ у Сахарній Головці на північ від Севастополя (Крим).

Окупаційний глава Севастополя Михаил Развожаев заявив про збитий дрон в районі Кара-Коби. За його словами, на землі виник підрив і зайнялася трава та кущі.

Нагадаємо, що Міноборони РФ 1 серпня повідомило про "безуспішну" атаку 3-х морських дронів на патрульні кораблі Чорноморського флоту. Тим не менш, стало відомо, що один із кораблів запросив евакуацію загиблих та поранених.

Раніше повідомлялося, що РФ звинуватили ЗСУ в атаці на їхні патрульні катери Чорноморського флоту. Вважають, що для атаки використали морські дрони і заявили, що російським патрульним кораблям вдалося нібито знищити українські об'єкти.