Помилок більше не буде: у Зеленського розповіли, які гарантії безпеки отримає Україна

За словами радника глави ОП Михайла Подоляка, у Києва є чітке розуміння того, які загрози є з боку агресора і як цього можна уникнути. Саме такі питання обговорюються з Вашингтоном.

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк висловився щодо того, якими мають бути гарантії безпеки для України від Заходу в майбутньому, щоб війна не повторилася. Про це він розповів в ефірі телеканала Freedom 1 серпня.

За його словами, Київ уже почав обговорювати з Вашингтоном реальні гарантії безпеки і вони повинні будуть кардинально відрізнятися від словесних обіцянок, які були в України перед повномасштабною війною.

Суб'єктність України через півтора року війни вища, і зараз уже є загальне розуміння того, з якими викликами і завданнями зіткнеться Київ. Під час підписання Будапештського меморандуму такого не було.

"Тоді Україні здавалося, що досить просто широко розплющити очі і вірити всьому, що говорять нам наші партнери. Тобто не фіксувати це скрупульозно, юридично вивірено. Ми щиро вірили, що відносини між державами справді будуються на основі взаємної поваги та підписаних договорів, навіть якщо в цих договорах невиразно прописано відповідальність і послідовність кроків", — ідеться в повідомленні.

Під час переговорів зі США виписуються юридичні каркаси. Це потрібно для того, щоб не повторити помилок минулого. У нових гарантіях пропишуть чітку послідовність дій західних партнерів, якщо Київ зіткнеться з новою загрозою. Також мають бути позначені терміни виконання цих дій.

Також Михайло Подоляк зазначив, що не йдеться про колективний договір, як було під час підписання Будапештського меморандуму — це двосторонні домовленості.

Поки що вони обговорюються тільки зі США, але в майбутньому вони можуть бути укладені й іншими дружніми країнами.

"У двосторонніх домовленостях головне — зафіксувати, який тип допомоги та чи інша країна готова надати. Тому що не всі володіють достатніми обсягами зброї, але деякі країни готові виставити або посередників із погляду придбання [зброї], або виділити той чи інший обсяг грошей для закупівлі, наприклад, витратних матеріалів, тих самих снарядів", — підсумував радник глави ОП.

Нагадаємо, 31 липня повідомлялося, що глава Офісу президента Андрій Єрмак назвав дату початку переговорів зі США про гарантії безпеки. Вони повинні будуть діяти доти, доки в Україні триває війна і вона не може стати частиною НАТО.