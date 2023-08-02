Майже третина громадян США підтримує відправлення американських військ в Україну, — ЗМІ

Чверть опитаних американців зберігають нейтралітет щодо цього питання. Проти висловилися 34% респондентів.

Майже третина американців підтримують відправлення військ США в Україну. Про це пише видання Newsweek із посиланням на опитування, проведене Redfield & Wilton Strategies.

За інформацією ЗМІ, загалом 31 відсоток американських респондентів, які мають право голосу виборців США, підтримують або рішуче підтримують відправлення збройних сил США на поля битв в Україні.

При цьому чверть респондентів зберігає нейтралітет щодо цього питання. Проти висловилися 34% опитаних. І трохи менше одного з десяти респондентів не змогли відповісти на запитання.

Загалом в онлайн-опитуванні, яке проводили з 25 до 26 липня, взяли участь 1500 осіб.

Журналісти зазначають, що більше за інших "рішуче підтримують" введення американських військ в Україну люди віком від 27 до 42 років. Також більшість респондентів, які народилися в період з 1997 по 2012 рік, заявили, що загалом підтримують цей захід.

Майже третина респондентів віком старше 59 років висловилися проти відправлення американських військ в Україну, а ще 25 відсотків "категорично" проти цієї пропозиції.

Тільки чотири відсотки респондентів віком від 18 до 26 років заявили, що вони категорично проти.

Під час опитування американців також запитали, як вони ставляться до перспективи вступу України до НАТО.

47 відсотків заявили, що або підтримують, або рішуче підтримують цю пропозицію. 15 відсотків виступили проти членства України в Альянсі. Ще 29% не висловили ні підтримки, ні заперечень, а 10% не змогли відповісти на запитання.

Також понад чверть опитаних упевнені, що Україна має стати частиною НАТО негайно, 37% вважають, що це має відбутися після закінчення війни з Росією.

Нагадаємо, під час липневого саміту НАТО у Вільнюсі Україна так і не отримала запрошення до переговорів про можливе приєднання країни до Альянсу. При цьому в Києві зажадали надати гарантії безпеки, які діятимуть у перехідний період, поки країна не стане частиною Північноатлантичного альянсу.

31 липня глава Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що цього тижня Україна почне переговори зі США щодо цього питання.