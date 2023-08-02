"Не маємо ніякого стосунку": у ВМС заперечили причетність до атаки дронів на кораблі ЧФ

Міноборони Росії звинуватило ЗСУ в атаці безекіпажними катерами патрульних кораблів Чорноморського флоту РФ. За словами речника ВМС Дмитра Плетенчука, такі морські дрони не стоять у них на озброєнні.

Речник Військово-морських сил України, капітан 3-го рангу Дмитро Плетенчук 2 серпня в ефірі "Радіо Свобода" заявив, що ВМС ЗСУ не причетні до атаки на кораблі Чорноморського флоту РФ "Сергей Котов" і "Василий Быков".

Він наголосив, що безпілотних катерів, про атаку якими заявили в Міноборони Росії, немає на озброєнні українських Військових-морських сил

"Такі дрони не стоять на озброєнні Військово-морських сил. Це по-перше. По-друге, щодо того інциденту, який нібито мав місце… військово-морські сили не мають ніякого стосунку", – сказав Плетенчук.

Росія звинуватила Україну в атаці патрульних кораблів. Що відомо

1 серпня Міноборони РФ звинуватило ЗСУ в атаці патрульних кораблів Чорноморського флоту "Сергій Котов" та "Василь Биков". Нібито відбили атаку трьох безекіпажних катерів у районі Севастополя.

У російському відомстві заявили, що кораблі знаходилися за 340 км на південний захід від Севастополя, вони виконували завдання контролю судноплавства в південно-західній частині Чорного моря. У МО Росії зазначили, що в ході відбиття атаки всі три українські безекіпажні катери, нібито, були знищені, а кораблі "Сергій Котов" та "Василь Биков" продовжують виконувати поставлені завдання.

Нагадаємо, Фокус писав про те, чи зможе Росія перетворити Чорне море на своє внутрішнє. Чорне море практично перетворилось на внутрішнє море Росії. РФ контролює як велику ділянку узбережжя, так і водного простору. Після виходу з "зернової угоди" вона намагається довести, що є цілковитою його володаркою.

Раніше, 21 липня повідомлялось, що РФ оглядатиме всі кораблі в Чорному морі. За словами Сергія Вершиніна, гуманітарного коридору більше не існує, і тепер Чорне море перетворилося на "зону підвищеної військової небезпеки".