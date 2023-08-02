Призначалися для Африки та Китаю: в Ізмаїлі РФ пошкодила майже 40 тисяч тонн зерна (фото)

Російські окупанти завдали ударів по нфраструктурі Українського Дунайського пароплавства, ключового українського вантажоперевізника на Дунаї. Найбільше дісталося порту в Ізмаїлі.

У дунайських портах російські дрони пошкодили майже 40 тис. тонн зерна, призначених для Африки та Китаю. Про це у Фейсбуку 2 серпня повідомив міністр інфраструктури України Олександр Кубраков.

"Росіяни завдали ударів по складам та елеваторам з зерном — пошкоджено майже 40 тис тонн зерна, яке очікували країни Африки, Китай, Ізраїль. Найбільших руйнувань зазнав порт Ізмаїл. Пошкоджено морський вокзал та інфраструктуру Українського Дунайського пароплавства, ключового українського вантажоперевізника на Дунаї". — написав він.

Пошкоджена інфраструктура порту в Ізмаїлі на Одещині

В підтвердження своїх слів він додав світлини зруйнованої інфраструктури порту в Ізмаїлі.

Пошкоджена інфраструктура порту в Ізмаїлі на Одещині

Міністр інфраструктури також додав, що атаки росіян на українські порти є загрозою для світу.

Нагадаємо, що нічний удар 2 серпня ЗС РФ по порту в Ізмаїлі завдав серйозної шкоди інфраструктурі. Через удар ціни на пшеницю в Чикаго підскочили на 6,5%. Трейдери знову стурбовані тим, що відбувається в Україні.

Раніше повідомлялося, що близько 30 суден зупинилися біля порту в Ізмаїлі після атак ЗС РФ на Одеську область. Джерела в страховій галузі повідомили журналістам, що страхування від військових ризиків для українських портів, які були частиною зернової угоди, призупинено.