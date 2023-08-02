"Перекрити останній маршрут": ЗМІ розповіли, навіщо ЗС РФ обстріляли порт Ізмаїла

За даними журналістів, випадок із портом Ізмаїла примітний тим, що Україна завантажує там баржі зерном, які потім із найближчого румунського порту Костянтин ідуть через Чорне море.

Атаки російських військ на портове місто Ізмаїл напередодні вночі примітні тим, наскільки близько ця територія розташована поруч із Румунією, що входить до НАТО. Про це повідомляє Sky News.

У місті проживає близько 70 000 осіб, а його порт вважається найбільшим у дельті Дунаю.

Більшість російських атак раніше припадали на порти меншої площі, але, на думку автора Sky News Джона Спаркса, Ізмаїльський порт важливий тим, що безпосередньо пов'язаний з Румунією.

Наслідки обстрілу портової інфраструктури

За офіційними даними, за останні дев'ять днів ЗС РФ атакували 26 окремих портових об'єктів України.

Було обстріляно п'ять кораблів, пошкоджено або знищено 180 000 тонн зерна.

"Ізмаїл атакували кількома безпілотниками Shahed іранського виробництва. Випадок Ізмаїла примітний тим, що українці завантажують там баржі зерном і пшеницею, а потім відправляють їх у найближчий румунський порт Костянтин", — ідеться в публікації.

Румунська сторона, своєю чергою, переправляє зерно через Чорне море. Росіяни ж завдають ударів по Ізмаїлу, "намагаючись перекрити цей останній маршрут", зазначили оглядачі.

Нагадаємо, що в Ізмаїлі від російського обстрілу постраждало майже 40 тисяч тонн зерна, що призначалося для Африки та Китаю.

Також повідомлялося, що атаки ЗС РФ на Ізмаїл спричинили зростання цін на зерно на світових ринках.