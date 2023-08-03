Унікальний випадок: США вперше схвалили продаж ізраїльської системи ПРО "Праща Давида"

У Міноборони Ізраїлю зазначили, що незабаром договiр буде підписано. Вартість такої угоди з продажу системи ПРО доходить до 316 мільйонів євро.

Сполучені Штати Америки вперше схвалили продаж ізраїльської системи протиракетної оборони "Праща Давида". Про це повідомили на сторінці Міністерства оборони Ізраїлю в соціальній мережі Facebook 2 серпня.

Отримати її може новоспечений член НАТО — Фінляндія. Випадок унікальний тим, що це вперше відбувається передача озброєння такого рівня за кордон.

У Гельсінкі заявили про своє бажання придбати систему "Праща Давида" ще кілька місяців тому, одразу наступного дня після свого вступу до Альянсу НАТО, але для цього потрібно було дочекатися схвалення з боку Сполучених Штатів Америки, адже озброєння розроблялося спільно фахівцями зі Штатів та Ізраїлю.

"Міністр оборони Йоав Ґалант, генеральний директор Міністерства оборони генерал-майор (у відставці) Еяль Замір і командувач Сил оборони бригадний генерал (у відставці) д-р Денні Голд нещодавно отримали повідомлення Держдепартаменту США про рішення уряду схвалити операцію з продажу системи "Праща Давида" Фінляндії", — йдеться в заяві відомства.

Угоду повинні будуть підписати в найближчі кілька днів і її вартість доходить до 316 мільйонів євро.

"Праща Давида": що відомо

Озброєння вироблено Rafael Advanced Defense Systems і система може перехопити ракети і снаряди на відстані до 300 кілометрів.

В Ізраїлі її почали використовувати з 2017 року як систему середнього рівня в межах комплексу протиракетної оборони.

Нагадаємо, під час масованого обстрілу Ізраїлю 10 травня військові вперше успішно застосували ПРО "Праща Давида". Джерело журналістів розповіло, що по Тель-Авіву терористи "Ісламського джихаду" запустили 3 ракети. Одну з них перехопила нова система ПРО. Решта снарядів впали на відкритій території та в морі.