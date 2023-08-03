Ексголова окупаційного "уряду" Херсонщини отримав нову підозру, – Офіс генпрокурора (фото)

Ексгубернатор Калінінградської області прибув на тимчасово окуповану територію України з РФ, аби отримати посаду так званого голови окупаційного "уряду" Херсонщини.

Колишньому голові окупаційного "уряду" Херсонщини Сергію Єлісєєву заочно повідомили про нову підозру. Про це повідомили в пресслужбі Офісу генпрокурора у Facebook.

"За процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури колишньому голові окупаційного "уряду" Херсонщини" заочно повідомлено про нову підозру", — йшлося в повідомленні.

Зазначили, що посаду так званого голови окупаційного "уряду" Херсонщини обійняв колишній губернатор Калінінградської області РФ Сергій Єлісєєв, який прибув на тимчасово окуповану територію. Чоловік організовував та брав участь у заходах політичного характеру, які були спрямовані на підтримку російського режиму та утвердження окупаційної влади в регіоні. Зокрема, він неодноразово глорифікував дії представників окупаційної влади, російських військових, незаконно створених органів влади та правоохоронних органів, створених на тимчасово окупованих територіях, під час своїх виступів, які поширювалися через російські медіа.

"Висновки підтверджують, що у виступах підозрюваного присутні факти його підривної діяльності проти України", — наголоси в Офісі.

Таким чином колишньому голові окупаційного "уряду" в Херсонській області інкриміновано колабораційну діяльність та глорифікацію осіб, які здійснювали збройну агресію РФ проти України (ч. 6. ст. 111-1, ч. 3 ст. 436-2 КК України).

Сергій Єлісєєв отримав підозру від Офісу генпрокурора

Нагадаємо, 1 серпня Фокус писав, що СБУ повідомила про підозру командиру батальйону 74-ї окремої мотострілецької бригади ЗС РФ майору Данилу Кобліку, який причетний до тортур українського військовополоненого. Зазначили, що СБУ відомі орієнтовні місця його перебування та коло контактних осіб.

28 липня стало відомо про те, що СБУ також оголосила підозру російському генерал-лейтенанту Миколі Гостєву, під командуванням якого ворожа авіація обстрілювала бомбами та фосфорними боєприпасами мирне населення Маріуполя.