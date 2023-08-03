Не придатний до служби: які хвороби є підставою для звільнення від мобілізації

Згідно із законодавством України, частина чоловіків через стан здоров'я не підпадає під мобілізацію.

В Україні з початку повномасштабного вторгнення діє воєнний стан і загальна мобілізація. Водночас законодавство передбачає перелік захворювань, за наявності яких не підлягають призову на військову службу, навіть в умовах режиму воєнного стану. Список цих захворювань прописано в Законі України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" у доповненні "Про затвердження Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних силах України".

Із якими хворобами звільняють від військової служби

Люди, які страждають від серйозних патологій, звільняються від обов'язку проходити військову службу та мобілізації. Серед таких станів — шизофренія, розумова відсталість, відсутність кінцівок, сліпота й глухота.

Крім цього, законодавство також визначає певні захворювання, за яких людину можуть тимчасово або довічно звільнити від служби, як у мирний час, так і в період воєнних дій. Це включає різні хронічні захворювання, серйозні травми, психічні розлади й інші стани, які можуть бути перешкодою для виконання обов'язків військової служби.

До таких хвороб належать:

розлади психіки та поведінки;

захворювання нервової системи — гостра форма менінгіту, енцефаліту, мієліту, енцефаломієліту, внутрішньочерепний або внутрішньохребцевий абсцес, системна атрофія, дегенеративні патології, церебральна форма паралічу, паралітичний синдром, хвороба Паркінсона, міастемія, дорсалгія, радикулопатія, цервікалгія, ішіас, люмбаго;

захворювання органів зору — умовно непридатними у воєнний час вважаються особи, які мають серйозні анатомічні дефекти повік, орбіт або очної кон'юнктиви, що супроводжуються вираженим порушенням рухових або зорових функцій на обох очах;

хвороби органів слуху — якщо особа має стійку, повну глухоту на обидва вуха або глухонімоту, що має виражені вестибулярно-вегетативні порушення, які супроводжуються виникненням симптомів хвороби Меньєра, то вона не підлягає мобілізації;

хвороби системи кровообігу — якщо важкі форми таких захворювань, то людина непридатна до служби в армії;

хвороби дихальної системи — від служби в армії звільняються чоловіки, які страждають на хронічну форму бронхіту й пневмонії або мають важку форму бронхіальної астми;

патології сечостатевої системи — важкий нефротичний синдром, хронічний інтерстиціальний нефрит, гострий пієліт, пієлонефрит, тубулоінтерстиціальний нефрит, хронічний первинний пієлонефрит, нефропатія, ниркова недостатність, гідронефроз;

хвороби травної системи — щелепно-лицьові аномалії, зокрема аномалії прикусу, що супроводжуються порушенням дихання, нюху, а також ковтальної, мовленнєвої та жувальної функції;

захворювання кісток — особи, які страждають на виражену деформацію або дефекти пальців кисті, стоп, важку форму плоскостопості, фібробластичні патології з порушенням рухової активності, не підлягають призову;

важка форма вірусних гепатитів, що погано піддається лікуванню та супроводжується вираженим порушенням у роботі органів і систем;

онкологічні захворювання — особи, які мають онкозахворювання та встановлений невиліковний діагноз, не можуть бути мобілізовані на військову службу;

ВІЛ-інфекція — якщо супроводжується розвитком паразитарних або інфекційних захворювань, утворенням злоякісних пухлинних процесів, іншими уточненими захворюваннями, то людина вважається непридатною до військової служби.

Нагадаємо, із 1 серпня в Україні набули чинності оновлені правила мобілізації. Прессекретарка територіального центру комплектування та соціальної підтримки Аліна Кривошея розповіла, які три види повісток можуть отримати військовозобов'язані чоловіки в серпні.

1 серпня Фокус розповідав, яких чоловіків під час мобілізації можуть відправити на фронт у серпні та що чекає на військовозобов'язаних без бойового досвіду. Зокрема, мобілізувати можуть кожного — як придатного, так і обмежено придатного за станом здоров'я.