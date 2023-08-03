"Перемога Росії зараз буде найгіршим сценарієм для людства": Зеленська дала нове інтерв'ю

Перша леді наголосила, що найголовніше не допустити перемоги Москви, адже Україна наразі захищає не тільки себе, а й увесь демократичний баланс у світі.

Загарбницька війна Росії проти України йде вже майже 18 місяців, дуже важливо "не втомлюватись" від війни та продовжувати робити усе можливе для перемоги над окупантами. Про це розповіла перша леді України Олена Зеленська в інтервʼю виданню The Independent.

"Найголовніше не допустити перемоги Росії"

"Ми всі напружені. Ми всі чекаємо на перемогу. Ми намагаємося, і я також намагаюся, тримати руку на пульсі. Чекати на добрі новини й не втрачати надії", — наголосила вона.

Зеленська вважає, що міжнародне товариство не повинно "втомлюватись від війни", адже російська збройна агресія триває вже 18-й кривавий місяць, тому "якщо агресор зараз переможе, це буде найгірший сценарій для всього людства".

"Це означатиме, що глобальні засоби стримування не працюють. Це означатиме, що будь-хто, хто має владу, силу і достатні фінансові можливості, може робити в цьому світі все, що завгодно", — зауважила вона.

Перша леді додала, що західні партнери постійно кажуть вони будуть з Україною стільки, скільки буде потрібно і це дуже добре.

"Україна захищає не тільки себе, а й увесь демократичний баланс у світі"

З того часу, як російські війська перейшли кордон 24 лютого, суспільство вимагає від усіх тримати себе в руках. Існує позиція "Dulce et decorum est pro patria mori" (крилата фраза англійського поета Вілфреда Оуена, учасника Першої світової війни, яка вважається антивоєнною та перекладається, як "Померти за вітчизну солодко і пристойно").

"Ця війна жорстока. Вона кривава. Вона лякає. Артилерія — невибіркова і жахлива — невблаганна. Безпілотники б'ють так швидко, що ви не чуєте, як вони наближаються. Заборонені види зброї, такі як касетні боєприпаси, однією ракетою можуть накрити жахом територію розміром з футбольне поле. Кожен живе у світі середніх показників і відсотків виживання, виверту, щоб почуватися краще, який знищується смертельним свистом одного снаряда", — розповідає Зеленська.

Для всіх сімей України доля залежить від перемоги у війні, яка, своєю чергою, залежить від міжнародної спільноти, тому Україна не має "іншого виходу", окрім як вистояти.

"Це питання виживання. Ось чому це так важко, тому що це триває так довго. Ось чому нам потрібні новини, які дають нам надію", — наголосила перша леді.

Перша леді стурбована тим, що деякі країни почали недооцінювати загрозу Росії, тому що вона здається "такою далекою", і якщо Москва переможе, це вплине на світовий порядок.

"Українці платять за це життями своїх земляків, решта світу просто платить своїми ресурсами. Будь ласка, не втомлюйтеся, бо ми, українці, не маємо права втомлюватися. Україна захищає не тільки свої інтереси, не тільки своє існування, ми намагаємося підтримувати весь демократичний баланс у світі", — зазначила Олена Зеленська.

Яку місію перша леді вважає найважливішою?

"Я хочу змінити роль перших леді та джентльменів у всьому світі від індивідуальних "декоративних" аксесуарів до чогось більшого. Я хочу "задати тренд", коли партнери президентів "спілкуються, обмінюються досвідом та створюють спільні проєкти", — розповіла Зеленська.

Вона з теплотою розповіла про конкретні сім'ї, які надихають її в роботі — зокрема, про українську бабусю, яка "стукала в усі двері", щоб знайти свою онуку, яка, як і тисячі інших дітей, була вивезена солдатами в Росію.

"Пошук десятків тисяч дітей, у викраденні яких Україна звинувачує Росію, є особистою місією першої леді, яка є однією з найбільших ран в Україні. Ми намагаємося повернути наших дітей. Важко знайти сферу дитячого життя, якої б не торкнулася війна"", — наголосила перша леді України.

"Перші леді та джентльмени повинні гідно стояти поруч з главою своєї держави"

"Мені здавалося, що для першої леді недостатньо просто говорити на міжнародних майданчиках. Я зрозуміла, що можу скласти цей пазл, об'єднати тих, хто хоче допомогти, і тих, хто потребує допомоги", — зазначила вона.

Зеленська наголошує, що частина її ширшої місії саме переосмислити, що означає бути дружиною президента. Вона хоче, щоб дружини світових лідерів "перестали красиво розмахувати руками на узбіччі, а працювали разом над розбудовою власної спільноти для творення добра".

"Ми більше не можемо виконувати лише декоративну функцію. Ми не можемо просто гарно стояти поруч з главою держави. Перші леді та джентльмени можуть старатися більше і робити набагато більше. Я сподіваюся, що це так і є, що ми задали новий тренд", — розповіла вона.

Саме через такі погляди, попри війну, у вересні цього року Зеленська проведе третій "Саміт перших леді та джентльменів" у Києві, де збере "своїх колег" особисто та віртуально. За її словами, ця сесія буде присвячена психічному здоров'ю — темі, яка вже є "дуже болючою для України" та світу.

Як перебігає сімейне життя Зеленських під час війни?

З міркувань безпеки сім’я проживає окремо від батька, Володимира Зеленського, хоча вони "бачаться частіше, але це все ще поодинокі випадки".

Після того, як президент Путін наказав своїм військам йти на Київ — в одну мить зробивши її чоловіка захисником України у воєнний час, а сама Олена перетворилася на посла на передовій, збираючи життєво важливу міжнародну підтримку для країни, яка опинилася в лещатах найкривавішої війни в Європі за останні кілька поколінь.

Вона стала одним з архітекторів відновлення цієї країни, спустошеної 2000-кілометровою лінією фронту, навіть коли бойові дії ще тривають.

"Якщо Україна не відновлюється під час війни, вона "втрачає час", навіть якщо є загроза, що її знову зруйнують.Скрізь, де є люди, має відбуватися відбудова якнайшвидше", — розповіла перша леді.

Чому Зеленська не виїхала з України, як деякі жінки політиків?

Зеленська розповіла, що не виїхала за кордон, як мати-одиначка, адже вважає, що під час війни вона може зробити набагато більше для українців, ніж просто відсиджуватись у безпечному місці.

"У липні минулого року вона звернулася до Конгресу, в листопаді виступила в британському парламенті, а в січні була в Давосі у Швейцарії. У всіх своїх промовах вона не шкодує слів. "Ми знаємо, що наймолодшій дівчинці, яку зґвалтували російські окупанти, чотири роки. Найстаршій — 85 років", — прямо заявила вона у Вестмінстері, закликаючи Великобританію допомогти у створенні Спеціального трибуналу, щоб Росія могла відповісти за свої злочини", — розповідає журналіста, яка брала інтерв’ю.

Повернувшись в Україну, вона згуртовує українську громадськість через свої акаунти в соціальних мережах, закликаючи сім'ї "залишатися сильними". Як тоді, коли російський обстріл знищив багатоквартирний будинок у південному місті Кривий Ріг, яке також є рідним містом її та її чоловіка.

Чим живе українське суспільство?

За словами Зеленської наразі все суспільство живе "війною", адже найпопулярніший Telegram-канал в Україні — це не розважальний канал, а канал, який найшвидше публікує новини про місце та наслідки обстрілів, про те, що відбувається у зв'язку з війною.

"Популярність цього Telegram-каналу говорить про те, чим живуть українці. Нас вже нічим не здивуєш. Сукупні наслідки незліченних кризових ситуацій в Україні, ось чому, я вирішила залучити свої зв'язки та створити власну організацію з надання гуманітарної допомоги", — додала вона.

Зазначається, що Фонд Олени Зеленської був заснований у вересні в Нью-Йорку із зірковим списком гостей, серед яких були колишній державний секретар і перша леді США Гілларі Клінтон та Метт Деймон. Серед кількох проєктів, які вже реалізував Фонд, — відбудова лікарень у нещодавно деокупованих районах, таких як Ізюм поблизу кордону з Росією, і доставлення десятків тисяч ноутбуків дітям, оскільки третина всіх шкіл в Україні закрита.

До слова, 29 червня Фокус писав, що дружина президента України Олена Зеленська розповіла, що ніколи не давала чоловікові порад, які стосувалися управління державою.

Нагадаємо, в інтерв'ю, яке вийшло 21 червня, перша леді України зізналася, що ночує окремо від свого чоловіка. За словами Олени Зеленської, війна змінила життя багатьох українців і президентська родина не стала винятком. Вони не можуть собі дозволити дозвілля або розвагу, поки гинуть люди.