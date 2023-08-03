Зриваємо плани ворога щодо прориву на Куп'янському та Лиманському напрямках – Сирський (мапа)

Сили оборони України завдають суттєвих втрат у техніці та особовому складі російських військ, зменшують відповідний наступальний потенціал ворога.

На Лиманському та Куп'янському напрямках українські війська діють успішно та щодня зривають плани російських загарбників. Про це заявив Олександр Сирський, Командувач Сухопутних військ Збройних сил України, повідомляє Military Media Center у Telegram.

Він зазначив, що активні наступальні дії наших підрозділів тривають. Сили оборони завдають суттєвих втрат у техніці та особовому складі, зменшують відповідний наступальний потенціал ворожих військ. На Бахмутському напрямку українські підрозділи й надалі поступово проводять наступальні дії в умовах сильного спротиву росіян.

"Бійці звільняють територію, наближаючи Перемогу!" – заявив командувач.

Сирський зустрівся із представниками частин, які виконують завдання на Бахмутському напрямку. Серед основних питань, які обговорювалися, були темпи наступу та реакція військових на проблемні питання, які заважають успішному виконанню поставлених завдань. На Лиманському і Купʼянському напрямках спільно з командирами розглянули питання стосовно адекватного та оперативного реагування на наступальні дії противника. Йшлося також про підвищення ефективності вогневого ураження ворога, боротьби з дронами різних типів, забезпечення дій наших військ.

Окрім того, командувач зустрівся з молодшими командирами, представниками сержантського корпусу ЗСУ. Він вручив найкращим військовослужбовцям відзнаки цінні подарунки та сертифікати на грошові винагороди.

Ситуація на сході від Генштабу ЗСУ

Російські війська, як йдеться у звіті Генерального штабу, завдали авіаційних ударів районах Петропавлівки та Кислівки на Куп’янському напрямку. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Одрадне, Петропавлівка, Западне та Подоли Харківської області.

Куп'янський напрямок Фото: deepstatemap.live

Російські окупанти на Лиманському напрямку здійснили артилерійські обстріли. Ударів зазнали такі населені пункти — Невське, Білогорівка Луганської області та Верхньокам’янське, Торське та Спірне Донецької області.

Лиманський напрямок Фото: DeepState

Нагадаємо, 28 липня Сирський заявив, що в районі Бахмута ЗСУ почали застосовувати контрбатарейну боротьбу. На думку генерал-полковника, варто ухвалювати відповідні рішення щодо перекидання частин і підрозділів на напрямки, де можна розвинути успіх.