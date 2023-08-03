Перетвориться на острів: майор запасу розповів, коли ЗСУ підійдуть до Криму (відео)

За словами Олексія Гетьмана, російські війська вже готуються до того, що постачання на півострові відбуватиметься тільки морем або Кримським мостом.

Військовий експерт, майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман назвав можливі терміни, протягом яких ЗСУ можуть подолати другу і третю лінії оборони військ противника. Про це повідомляє "Главред".

За словами Олексія Гетьмана, на певні дати орієнтуються в російських військах, а в ЗСУ кожен підрозділ, що бере участь у зіткненнях із супротивником, отримує бойове розпорядження, де прописано всі ключові питання — чи то напрямок удару, чи то підтримка, чи то постачання тощо.

"Острів Крим"

Гетьман оцінює, що, якщо ЗСУ вдасться перерізати логістику російських військ, то Крим із півострова перетвориться на острів. Постачання окупаційного угруповання відбуватиметься тільки морем або Кримським мостом, "який ми, безумовно, зруйнуємо". За словами майора ЗСУ в запасі, до цього вже почали готуватися і росіяни.

"Деякі десантні кораблі в Новоросійську вже переобладнають на транспортні судна", — зазначив Гетьман, додавши, що всі прекрасно розуміють, що якщо російські війська в Криму залишаться без логістики, угруповання окупантів на півострові буде приречене.

Прогнози "Інституту дослідження війни" (ISW)

Гетьман радить читати зведення "Інституту дослідження війни". Він сказав, що публікації ISW ґрунтуються на "потужних джерелах", серед іншого, даних МІ-6, ЦРУ, аеророзвідки та космічної розвідки.

"Аналітики прогнозують, що ЗСУ знадобиться приблизно три тижні, щоб вийти на узбережжя Азовського моря або на рубежі, які дають змогу взяти під вогневий контроль усе, що рухається вздовж Азовського моря", — пояснив він.

За словами Олексія Гетьмана, завдання ЗСУ в тому, щоб з території РФ на окупований півострів не надходили ні військова техніка, ні боєприпаси

Нагадаємо, що США працюють над контрактами для військової підтримки України. За словами автора Politico Пола Маклірі, Міноборони США укладає контракти для нової допомоги ЗСУ. І водночас працює на поповнення запасів американської армії.

Також повідомлялося, що, за словами майора ЗСУ Максима Жоріна, Альянс не мав досвіду такої війни, як в Україні, тому натовські стратегії в чистому вигляді для ЗСУ незастосовні.