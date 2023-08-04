У РФ ухвалюють закони, щоб добровольці самі хотіли підписати контракт із Міноборони, — ISW

Аналітики згадали слова експрезидента РФ Дмитра Медведєва, який виявив бажання перетворити службу на престижне явище, але водночас із бойовим забезпеченням тривають проблеми.

У Російській Федерації намагаються показати сприятливі умови для того, щоб залучити до армії якомога більше добровольців, які повинні будуть воювати проти України. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни від 3 серпня.

За інформацією аналітиків, у Кремлі всіма силами хочуть домогтися залучення населення до бойових дій. Відносно нещодавно президент РФ Володимир Путін підписав указ про обов'язкове державне страхування життя і здоров'я добровольців і мобілізованих, які були відправлені на війну проти України.

Колишній російський глава держави та заступник голови Ради безпеки Дмитро Медведєв раніше зазначав, що хоче зробити службу за контрактом престижним явищем і з початку року Міноборони набрало на службу 231 000 добровольців. Журналісти після цього заявили, що навіть якщо це правда, то скоріш за все йдеться не лише про новобранців, адже керівництво набирає персонал із ПВК "Вагнер", які погодилися підписати контракти.

До слова, російські "воєнкори" зазначають, що рівень бойового забезпечення військових залишає бажати кращого. У Бєлгородській і Курській області загони територіальної оборони так і не отримали бойові кулемети. Замість цього їм видали мисливські рушниці.

У Республіці Башкортостан, згадали аналітики, сформовано добровольчий полк, що складається щонайменше з 10 добровольчих загонів і батальйонів.

Нагадаємо, 3 серпня повідомлялося, що під Авдіївку перекинули елітні підрозділи військ РФ, які не здаються принципово в полон. Начальник місцевої міської військової адміністрації Віталій Барабаш зазначив, що сталося це після того, як ЗСУ вибили противника з раніше зайнятих позицій.