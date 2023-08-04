Міноборони РФ повідомило про поїздку Шойгу на окуповані території України (відео)

Главі Міноборони РФ показали шведську бойову машину піхоти CV-90, яку нібито захопили російські військові. Окремо міністру вказали на низку "недоліків" цього виду техніки.

У п'ятницю, 4 квітня, міністр оборони Російської Федерації Сергій Шойгу відвідав передовий пункт управління угруповання військ "Центр" у зоні бойових дій в Україні. Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони РФ.

У відомстві заявили, що командувач угруповання генерал-лейтенант Андрій Мродвичев і командири штабу доповіли главі російського оборонного відомства обстановку на фронті.

Також повідомляється, що міністр подякував військовим за "ведення успішних наступальних дій". У відомстві стверджують, що ЗС РФ зайняли вигідніші позиції на Лиманському напрямку.

"Міністр оборони РФ звернув особливу увагу на необхідність під час бойових дій нанесення ефективного попереджувального вогневого ураження противнику під час його вибивання з утримуваних позицій", — зазначили в міністерстві.

У заяві Міноборони також ідеться, що Шойгу продемонстрували шведську бойову машину піхоти CV-90, нібито захоплену російськими військовими. Андрій Мордвічев розповів міністру про низку "недоліків" згаданої західної техніки.

Нагадаємо, 1 серпня в Міністерстві оборони Російської Федерації заявили, що начальник Генштабу ЗС РФ Валерій Герасимов нібито побував на території тимчасово окупованої Запорізької області.

На думку аналітиків Інституту вивчення війни, Міноборони РФ повідомили про візит начальника Генштабу ЗС РФ Валерія Герасимова до Запорізької області, щоб позиціювати його ефективним і залученим командиром.