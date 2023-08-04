У РФ "створили" нову ракету малої дальності для Су-57: що відомо про розробку

Російські пропагандисти розповіли, що ракета РВВ-МД2 класу "повітря-повітря" випереджає американські аналоги на "п'ять-десять років", і вже нібито перебуває на стадії прийняття на озброєння.

Російські ЗМІ поширюють інформацію про те, що для винищувачів Су-57 розробили нову ракету малої дальності РВВ-МД2, яка за своїми характеристиками нібито випереджає аналогічні розробки США "на п'ять-десять років". У публікації агентства "РИА" від 4 серпня йдеться про те, що ця ракета вже пройшла випробування і зараз почалася стадія прийняття на озброєння.

"Можна констатувати той факт, що в Росії розробки ракет "повітря-повітря" п'ятого покоління, що вийшли на промислову стадію виробництва, випереджають аналогічні розробки в США на п'ять-десять років", — цитують журналісти слова представника компанії-розробника МКБ "Вымпел".

Що відомо про РВВ-МД2

За інформацією оглядачів РІА, які поспілкувалися з військовим експертом Віктором Мураховським, ракета малої дальності класу "повітря-повітря" має інерціальну систему навігації, тобто визначення координат здійснюється без зовнішніх орієнтирів і сигналів.

Повідомляється, що РВВ-МД2 оснащена лінією радіокорекції, яка дає змогу з борту літака уточнювати координати цілі, підвищуючи в такий спосіб імовірність ураження повітряних цілей противника. Крім того, ракета оснащена багатоелементною інфрачервоною головкою самонаведення, яка має підвищену стійкість до перешкод.

Також наголошується, що нова ракета може уражати ціль з різних ракурсів, зокрема, об'єкти, що знаходяться позаду літака.

"РВВ-МД2 запускається вперед, розгортається в повітрі і уражає літальний апарат противника, що знаходиться позаду Су-57", — пояснив Мураховський.

Реальний проєкт чи пропаганда

Зазначимо, що проєкт ракети "повітря-повітря" малої дальності РВВ-МД стартував ще в 90-х роках і був певним продовженням старого проєкту керованої ракети Р-73, тільки оснащеної новою електронікою. Нова назва РВВ-МД уперше з'явилася в документах МКБ "Вымпел" у 2007 році, а у 2015 з'явився матеріал, у якому було оприлюднено характеристики ракети.

На передньому плані ракета РВВ-МД

Однак у цьому випадку йдеться, ймовірно, про другу версію ракети — РВВ-МД2, але всі російські ЗМІ, які заговорили про чергову російську зброю в дусі "аналогов нет", посилаються на інформаційне агентство "РИА-Новости". А журналісти "РИА", своєю чергою, послалися на анонімного представника МКБ "Вымпел", який нібито дав інтерв'ю журналу "Арсенал Отечества". Хоча на сайті цього видання жодного інтерв'ю представника "Вымпела" немає.

Раніше повідомлялося, що у РФ модернізували ракету Х-22, яка тепер у покращеному варіанті стала — Х-32 з підвищеною дальністю і точністю. За словами спікера Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, поки невідомо скільки саме російському ВПК вдалося виготовити цих ракет, але вони вже точно застосовувалися в Україні.