Гроші йдуть у кишеню: окупанти вигадали нові штрафи для мешканців Маріуполя, — Андрющенко

Окупанти штрафують місцеве населення за проїзд на зелений сигнал з контурною стрілкою. Світлофори демонтувати нелегітимна адміністрація не дозволяє.

У тимчасово окупованому Маріуполі Донецької області російські "даішники" та колаборанти почали масово штрафувати людей за проїзд на зелену стрілку світлофора. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко в своєму Telegram.

"До смішних новин окупації. На Росії не передбачено використання зеленої стрілки для регулювання проїзду. Тому, російські даішники та їх перефарбовані прихвосні на окупованих територіях масово штрафують людей", — сказав Петро Андрющенко.

Він зазначив, що окупанти вважають проїзд на зелений сигнал з контурною стрілкою "проїздом на червоне світло". Окрім штрафів, вони не дозволяють демонтувати такі світлофори. Зі слів радника мера Маріуполя Петра Андрющенка, штрафи здебільшого йдуть "собі в кишеню". Тоді як "раєм для ДАІ" є Бердянськ Запорізької області.

"А ви кажете патрулька (Національна патрульна поліція, — ред.) вам не така", — звернувся Андрющенко до українців.

Нагадаємо, 2 серпня радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що окупаційна влада планує обнести металевими парканами усі навчальні заклади міста. Тоді як у школу можна буде потрапити через єдиний вхід та за пропуском, покинути її буде неможливо до закінчення занять. Також на територію школи буде заборонений прохід для батьків.

3 серпня стало відомо, що в тимчасово окупованому Маріуполі щотижня заарештовують близько 100 місцевих мешканців. Окупанти намагаються знайти партизанів.