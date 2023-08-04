Майже половина американців виступили за збільшення допомоги Україні, – опитування CNN (інфографіка)

53% американців підтримують тренування українських військових. Ще 43% схвально оцінюють надання зброї, а 17% підтримують участь американських сил у захисті України.

Близько 45% американських громадян вважають, що Конгрес США має дозволити додаткове фінансування для підтримки України, а 55% виступили проти цього. Про це свідчать дані опитування CNN, проведене спільно з SSRS.

На думку 51% респондентів, США вже зробили достатньо, щоб допомогти Україні, тоді як 48% кажуть, що вони повинні зробити більше. Опитування, проведене в перші дні російського вторгнення наприкінці лютого 2022 року, показало, що 62% вважали, що США повинні були зробити більше.

У повідомленні йдеться про те, що наче посилилися міжпартійні розбіжності. Більшість демократів і республіканців нібито зараз на протилежних сторонах питань щодо ролі США в Україні.

Серед тих, хто підтримує збільшення допомоги, 63% виступають за надання підтримки допомоги у зборі розвідданих, у військовій підготовці 53%. Ще 43% схвально оцінюють надання зброї, а 17% підтримують участь американських сил у захисті України.

Більшість американців висловлюють занепокоєння тим, що війна Росії в Україні загрожуватиме національній безпеці США (56%). В лютому 2022 року ця цифра значно вищою. Тоді 72% були стурбовані загрозами безпеці США.

Фото: SSRS

Більше занепокоєння серед партійців у новому опитуванні полягає в тому, що війна триватиме без розв’язки протягом тривалого часу. Майже 8 із 10 стурбовані цим, у тому числі 82% демократів, 75% незалежних і 73% республіканців. Майже дві третини загалом стурбовані тим, що війна в Україні призведе до посилення загроз демократії в інших державах (65%) або призведе до нападів Росії в інших країнах (64%), і приблизно 6 із 10 стурбовані тим, що це може призвести до ширшої війни в інших країнах Європи (59%).

Нагадаємо, 28 липня опитування Всеукраїнської громадської організації "ОПОРА" показало, що українці впевнені у перемозі і не готові йти на компроміси з Москвою. Загалом українці демонструють високу віру у перемогу: 77% повністю впевнені у ній, 16% — скоріше вірять у поразку РФ.