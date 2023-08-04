Запитали, чий Крим? Литва скасувала посвідку на проживання для 1000 росіян і білорусів

Литовська влада запропонувала росіянам і білорусам відповісти на низку запитань і з'ясувати їхнє ставлення до війни в Україні, статусу Кримського півострова й інших анексованих територій. Деяких зобов'язали протягом місяця виїхати з країни.

Влада Литви оголосила понад 1000 осіб із Білорусі та Росії як таких, що становлять загрозу національній безпеці країни, і позбавила посвідки на проживання. Про це повідомляє Sky News.

Список осіб склали після анкетування. Росіянам і білорусам запропонували відповісти на низку запитань, щоб з'ясувати їхнє ставлення до війни в Україні, статусу Криму й інших анексованих територій.

Загалом за результатами опитування склали список із 1164 осіб: 910 — вихідці з Білорусі та 254 — з РФ.

Деяким із позбавлених дозволу на проживання особам дозволять оскаржити рішення в суді, іншим же надали місяць, щоб покинути країну, повідомили в департаменті міграції.

Литва вийшла зі складу СРСР і проголосила свою незалежність понад 30 років тому, зараз країна перебуває в НАТО і Європейському Союзі.

Із початку повномасштабної війни в Україні Литва підтримує Київ і стала місцем притулку для переміщених українців.

Нагадаємо, що 29 липня повідомлялося, що через можливі провокації Литва та Польща хочуть закрити кордон із Білоруссю. Заступник глави МВС Литви Арнольдас Абрамавічюс розповів, що близько 1200 найманців ПВК "Вагнер" дислоковані в Білорусі.

Також повідомлялося, що президент Литви Ґітанас Науседа припустив, що чисельність найманців із ПВК Євгена Пригожина в Білорусі може зрости до 10 тисяч.