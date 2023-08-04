"Це азіати": Данілов пояснив різницю між українцями та росіянами (відео)

Головна відмінність між українським народом та російськими загарбниками – повага до людського життя, взаємодопомога та підтримка.

Людяність – головна перевага українців над росіянами, які є представниками азійських народів. Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов в ефірі програми "Говорить Великий Львів".

Він зазначив, що дуже важливо знати свою історію, робити усе можливе, щоб темені сторінки ніколи не повторилися. Брехня для росіян – звична річ, яку вони постійно використовують для викривлення реальності. Головна відмінність між українським народом та російськими загарбниками – повага до людського життя, взаємодопомога та підтримка.

"Ми – нація людяності", – заявив Олексій Данілов.

У цьому плані у росіян як азійського народу відсутні позитивні риси. Секретар РНБО зазначив, у них немає доброго ставлення одне до одного, тому в Україні розвинений такий потужний волонтерський рух та прагнення кожної людини допомоги ближньому.

"Це азіати. У них зовсім інша культура, бачення. Ми від них відрізняємося", – додав Данілов.

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Він відповів й на питання щодо повернення Криму. З його слів, іншого шляху як повернути півострів не існує. Данілов звернув увагу на поширення підручників, в яких вказано, що "Крим все життя належав" російським загарбникам. Секретар РНБО наголосив на важливому аспекті вивчення історії, адже Московії ніколи Крим не належав, а азійська російська держава ніякого відношення до становлення Русі немає.

Засновник проєкту подорожей "I Love Asia" Євген Іхельзон назвав висловлювання секретаря РНБО Данілова "ксенофобськими". Він вирішив перепросити за ці слова.

"Хочу від імені всіх українців вибачитися за висловлювання секретаря РНБО Данілова, де він каже, що росіяни є азіатами, тому в них інша культура і вони не допомагають один одному. Вибачитися за ксенофобію і недолугість людини, яка на такій важливій посаді", – написав він у Facebook.

Нагадаємо, 2 серпня Данілов висловився про удари по території Росії. Зі слів секретаря РНБО, Україна триматиме в страху окупантів рівно стільки, поки росіяни перебувають на чужій землі. Офіційний Київ може використовувати будь-які методи, як це роблять у Москві.